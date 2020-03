Balle les enfants pour porter des gants, pas de manipulation des serviettes des joueurs alors que Indian Wells Masters cherche à combattre le coronavirus

Les organisateurs de l’Indian Wells Masters ont annoncé plusieurs mesures pour arrêter la propagation du coronavirus lors du tournoi de cette année.

Le virus a tué plus de 3 400 personnes dans le monde et plus de 100 000 personnes infectées dans 94 pays.

En conséquence, plusieurs mesures de santé et de sécurité ont été introduites pour l’événement d’Indian Wells qui se déroulera du 11 au 22 mars en Californie.

Les garçons et les filles de balle porteront des gants pendant toute la durée du tournoi et ne seront pas obligés de toucher du tout les serviettes des joueurs.

Tous les joueurs doivent aller chercher leurs propres serviettes et une chaise sera placée à l’arrière du terrain pour le rendre plus facile.

Les organisateurs ont également confirmé que les fans qui ne veulent plus participer au tournoi en raison du virus peuvent obtenir un remboursement pour l’événement de cette année ou un crédit pour l’année prochaine.

Les autres actions comprennent:

Plus de 250 postes de désinfection des mains ont été installés dans tout l’établissement.

Les travailleurs des restaurants et des approvisionnements alimentaires porteront des gants.

Les bénévoles prenant des billets aux entrées porteront des gants.

Des masques N95 sont sécurisés pour les premiers secours et le personnel de santé doit être préparé pour toutes les circonstances qui nécessiteraient leur utilisation.

L’interaction organisée entre les joueurs et les fans sera limitée lors du tournoi.

Toutes les parties communes de l’établissement seront nettoyées quotidiennement avec une application antivirale.

Coordination avec l’hôpital local et les tests approuvés par le CDC pour toutes les personnes présentant des symptômes.

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.