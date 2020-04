Banco Sabadell fait don de 20 000 bouchons à recycler en masques

Après l’annulation du tournoi de tennis Open Banc Sabadell En raison de la crise sanitaire causée par COVID-19, Banco Sabadell a décidé de faire don des 20 000 capsules achetées à l’origine en cadeau à ses clients et invités pour les recycler en écrans de masque et ainsi aider les équipes de santé dans leur lutte contre la pandémie .

Les premiers bénéficiaires de ce don seront les hôtels quiIls s’inscrivent dans cette démarche de solidarité qui s’inscrit dans le projet Hotels Salut, organisé par les Consorci Sanitari et les Gremi d’Hotelers et auquel le Cotton House Hotel et le groupe hôtelier Praktik de Barcelone se sont associés.

Dans les hôtels de Barcelone, plus de 200 lits ont été installés pour héberger des patients souffrant de cette maladie. Ceux-ci recevront initialement 1 000 unités de recyclage. En outre, davantage d’hôtels devraient rejoindre cette initiative dans un avenir proche. Le recyclage sera effectué par les pompiers, Mossos d’Esquadra, des bénévoles et des travailleurs de groupe.

D’autre part, l’hôpital de campagne installé dans les pavillons 5, 7 et 9 d’Ifema, à Madrid, Avec un total de jusqu’à 1 300 lits dans l’ensemble du complexe, bénéficiera d’un premier envoi de 2 000 unités pour recyclage en tant que masques de protection pour le personnel de santé. Dans ce cas, le recyclage des bouchons sera effectué par des bénévoles des sociétés Expoplac et MadeInBox, de la même ville.

Banco Sabadell se matérialisera progressivement le don des 20 000 unités, tant aux entités précitées qu’aux différents hôtels et institutions qui se joindront à cette initiative de solidarité dans les prochains jours.

