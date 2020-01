Baptist continue à un rythme imparable

Le joueur de tennis espagnol Roberto Bautista a eu accès au deuxième tour de cet Open d’Australie 2020, en battant son compatriote et ami Feliciano López 6-2, 6-2 et 7-5 en deux heures et 20 minutes de jeu, dans un match où le joueur de Castellon a été impérial tout au long du match, battant un Feliciano qui était très loin du niveau proposé jours à Adélaïde. Avec ce triomphe, Bautista reste imbattable en 2020, remportant tous ses matchs joués et sans renoncer à aucun set. Au deuxième tour, l’Espagnol Pablo Andújar pourrait se mesurer s’il battait l’Américain Michael Mmoh.

