Baptist reste invaincu en 2020

Nouveau match de Roberto Bautista en ce 2020 et nouvelle victoire pour le Castellón. Michael Mmoh Il a volé le premier set d’Agut de la saison et a commencé à un rythme élevé, voulant charger un autre Espagnol après avoir battu Andújar au tour précédent. Bautista a commencé à déployer son tennis et bien que la pluie soit apparue et qu’il y ait eu un changement de piste, rien n’a empêché la tête du numéro 9 de la série d’avancer vers le troisième tour de l’Open d’Australie où il aura un rival majeur comme il sera confronté finaliste de 2018, le Croate Marin Cilic. Bonne pierre de touche pour mesurer les aspirations de Roberto dans ce tournoi.

.