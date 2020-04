Barbara Schett choisit le plus grand parmi Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic

Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont été la force dominante du tennis masculin au cours des 15 dernières années, obtenant presque tous les records et se poussant les limites dans cette course passionnante de GOAT.

Le trio a remporté les 13 précédents titres majeurs depuis l’Open d’Australie 2017, en utilisant leur qualité et leur expérience sur la plus grande scène pour garder les plus jeunes rivaux derrière eux et se tenir avec trois majors les uns des autres. Novak Djokovic a été le joueur le plus régulier de la décennie précédente, réduisant l’écart avec Federer et Nadal et franchissant une nouvelle étape importante vers le haut du classement après sa huitième couronne de l’Open d’Australie au début de la saison.

Djokovic compte actuellement 17 Majors et devra probablement attendre jusqu’en 2021 pour augmenter son décompte, avec une pandémie de coronavirus arrêtant toute l’action du tennis depuis début mars et annulant déjà Wimbledon, pour la première fois depuis 1945.

L’expert d’Eurosport, Barbara Schett, estime que Roger Federer est toujours le plus grand joueur de tous les temps, mais aussi qu’il aura du mal à gagner plus une fois que le tennis recommencera, atteignant 39 ans en août et subissant une opération au genou il y a moins de deux mois.

L’Autrichien pense que Rafael Nadal et Novak Djokovic pourraient vaincre le Suisse et prendre le trône du sien, en particulier Djokovic qui est le plus jeune et le mieux préparé des concurrents. “C’est tellement difficile à dire parce qu’ils jouent toujours.

Roger a remporté le plus de titres du Grand Chelem en ce moment et c’est pourquoi nous le choisissons maintenant, mais certainement, Rafa et Novak pourraient le dépasser. Nous verrons comment Roger se remet de l’opération du genou qu’il a subie. Il devient de plus en plus difficile pour lui de remporter les tournois du Grand Chelem et je ne suis pas sûr qu’il se rapprochera de nouveau comme il l’a fait à Wimbledon l’année dernière, d’autant plus qu’il y a toutes les chances que Wimbledon n’ait pas lieu cette année.

Il ne rajeunit pas – pour l’instant, Roger est le meilleur de tous les temps, mais je pense que Novak Djokovic finira par le faire. ”