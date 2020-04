Barbara Schett parle de l’interview de Novak Djokovic et Roger Federer

La présentatrice d’Eurosport, Barbara Schett, dit qu’elle aime absolument faire des interviews avec le numéro un mondial Novak Djokovic et le record du champion du Grand Chelem, Roger Federer. Lors des événements du Grand Chelem, Eurosport organise une émission spéciale – Game, Schett & Mats – qui est animée par Schett et l’ancien numéro un mondial.

1 tapis Wilander. Tout au long des deux semaines, Schett et Wilander accueillent certains des plus grands noms du jeu dans leur studio. Après avoir remporté des victoires et progressé dans le prochain tour, les meilleurs joueurs de l’ATP et du WTA Tour s’arrêtent au studio Eurosport pour discuter de leurs performances et parler des matchs à venir.

“Personnellement, j’aime parler à Roger et Novak parce qu’ils doivent faire tellement d’entretiens et donc vous mettre au défi en termes de questions. Pourtant, ils vous donnent tellement. Leurs réponses ont un sens de l’humour et toujours un petit quelque chose en plus, que je trouve incroyable “, a déclaré Schett à Eurosport Deutschland.

Djokovic et Federer ont tous deux effectué des descentes en profondeur lors du Grand Chelem d’ouverture de la saison à Melbourne. Federer, 38 ans, a survécu à un quart de finale du thriller de l’Open d’Australie en sauvant sept balles de match contre Tennys Sandgren pour mettre en place une demi-finale de Djokovic.

Mais Federer n’avait aucune chance contre Djokovic en demi-finale car il a subi une défaite en deux sets après avoir été gêné par un problème à l’aine. Djokovic, 32 ans, a fini par remporter un huitième titre record de l’Open d’Australie après avoir battu le numéro un mondial.

3 Dominic Thiem en finale. Djokovic a perdu deux sets à un, mais a quand même trouvé un moyen de faire un retour et d’empêcher l’Autrichien de remporter son premier titre en Grand Chelem.