Barbora Strycova et une histoire émouvante

Barbora Strycova Elle a été et est une vraie travailleuse de raquette. À 33 ans, elle était l’une des joueuses de tennis qui a reçu le plus d’attention en 2019. La raison derrière cela est claire: non seulement ses mérites sportifs, étant une demi-finaliste de Wimbledon en simple et en se levant avec le titre dans la discipline de double, mais aussi pour sa facette en dehors des tribunaux. C’est une femme sociable, chaleureuse et capable de très bien communiquer avec le public. Après avoir savouré les miels du succès, atteignant le numéro un en double, il a commencé à obtenir toute la reconnaissance et l’exposition médiatique qu’il avait recherchées tout au long de sa carrière.

Ce chemin vers le succès, Barbora le sait bien, Ce n’était pas toujours un chemin de roses. Après ce titre dans La Catedral del tenis, il y a beaucoup de sacrifices et des moments pas si doux à retenir. Cependant, la Tchèque a fait une compilation de ces moments qui l’ont marquée et a ouvert pour Derrière la raquette, racontant son histoire depuis le début.

“À 12 ans, je devais choisir entre le tennis et le patinage artistique. J’ai choisi le tennis et c’était ma décision, pas celle de mes parents. Ce n’est pas aussi facile que les gens le pensent, en fait c’est extrêmement difficile. Tout ne voyage pas et aller dans de beaux hôtels. J’avais 16 ans et j’étais le numéro un au monde chez les juniors. En un an, j’ai obtenu le 56e rang mondial et de là tout est allé en enfer. J’ai eu des moments très difficiles à 20 ans. J’ai décidé de me marier, j’étais Très amoureuses. Nous ne nous sommes rencontrées que trois mois avant de nous marier. Nous savions que nous étions très jeunes mais c’était ce que nous voulions; j’étais l’une de ces femmes d’une vingtaine d’années qui préféraient avoir des enfants plutôt que de voyager, voir des joueuses. continue à jouer. Je ne pouvais plusJe ne pouvais pas supporter d’aller d’hôtel en hôtel sans savoir quel est votre numéro de chambre. “

Non seulement le mariage (qui se terminerait en 2015) a influencé ces pensées qui ont assombri l’esprit de Barbora: aussi son niveau de tennis. La transition vers le professionnalisme a été plus difficile que prévu. “J’ai gagné très souvent chez les juniors … et tout à coup ça finit. Vous commencez à vous demander pourquoi, vous pensez que vous n’êtes pas assez, que vous ne devriez pas être là. J’ai perdu toute confiance en moi. Quand je suis descendu au # 220 du monde, tout s’est passé très vite. J’ai réalisé que je devais recommencer à 25 ans, heureusement avec des gens de qualité autour de moi. Maintenant, à 34 ans, j’aime ce sport plus que jamais. “

Strycova a été éloignée des courts pendant un certain temps et c’est là qu’elle a pris conscience de ce que le tennis signifie pour elle. “Il m’a fallu un certain temps loin du sport pour réaliser ce que le tennis signifie pour moi. Il n’y a pas de meilleur sentiment que de gagner un match, c’est incroyable. J’adore me montrer que je peux encore le faire.”

Cette force mentale, cette volonté et cette détermination que le Tchèque montre sur la piste vient de deux protagonistes: ses parents. L’histoire de son père est particulièrement émouvante: “Mon père a eu un horrible accident avant ma naissance. Les médecins lui ont dit qu’il ne marcherait plus jamais. Il travaillait dans les mines et tout s’est effondré sur lui. Ils l’ont éloigné et ont réalisé que ses jambes ne fonctionnaient pas correctement. Il a fallu deux ans, après beaucoup de travail, pour prouver aux médecins qu’ils avaient tort. Ne pouvant plus marcher, il a commencé à apprendre non seulement à marcher, mais aussi à faire du snowboard: tout cela vient de sa volonté. Sa foi en ne jamais abandonner ne m’a jamais motivé tout au long de ma vie”

Maintenant, Barbora est probablement au meilleur moment de sa carrière. Sa performance sur la piste n’est que le reflet de ce qui se passe à l’intérieur, mentalement et physiquement. Être en paix avec soi-même est vital pour être sa meilleure version: “Ces deux dernières années, je suis satisfait de tout ce que je réalise. Parfois, il est difficile de voyager, mais je ne choisis que les tournois dans lesquels je suis heureux. Si je suis enthousiaste Jouer là-bas, c’est quand je sais que je vais bien jouer. Le bonheur est la force motrice de mon meilleur tennis et cela se voit dans mes résultats. Il m’a fallu du temps pour réaliser que les résultats importent très peu, que mon bonheur est la plus haute priorité. Les problèmes sont trop marqués dans le monde du tennis, qui est un faux monde, il faut trouver son chemin entre l’entraînement ou le voyage. Je l’ai déjà trouvé et je pense que c’est enfin le bon“

