Barbora Strycova: «Nous sommes motivés, nous nous amusons sur la piste»

En seulement deux mois civils, Novak Djokovic a été chargé de monopoliser tous les médias pour des raisons évidentes. Son équilibre 18-0 dans les matches disputés le place comme l’adversaire à battre pour le reste de ses coéquipiers, un profil que l’on retrouve également dans d’autres vestiaires. Par exemple, dans le vestiaire double féminin, où Barbora Strycova et Su-Wei Hsieh Ils dominent d’une main de fer dès le premier instant. Champions à Brisbane, finalistes à l’Open d’Australie, champions à Dubaï et champions à Doha. Avec des résultats comme celui-ci, impossible de ne pas être numéro un mondial.

“Je ne sais pas très bien comment on fait, on essaie juste de rester détendu, c’est comme ça qu’on gagne Dubaï puis nous avons gagné Doha. Alors maintenant, nous sommes clairs: nous devons rester détendus. Je suis sûr que cela nous a beaucoup aidés à sortir champions », a plaisanté Hsieh après avoir soulevé cette troisième coupe de la saison et assuré son retour au n ° 1 mondial qui la marque comme la meilleure doubleuse du moment.

«Cela signifie beaucoup pour nous, ce n’est pas facile de voyager d’une ville à une autre, sachant que nous jouons également sur le circuit individuel, donc nous avons de nombreux matchs devant nous. C’est très difficile physiquement et mentalement. Chaque fois que nous nous réunissons, c’est génial, je pense que nous sommes le deuxième couple à réussir à enchaîner les titres dans ces deux tournois, donc c’est incroyable. Nous sommes très fiers de ce que nous faisons lorsque nous jouons ensemble », résout celui de Taipei, fier de cela 17-1 équilibre qu’il détient maintenant.

À côté de lui, le Strycova ignifuge apparaît comme le meilleur partenaire de danse possible, un autre vétéran qui, tout en dépensant ses dernières balles en tant que chanteur, continue de faire l’histoire dans un mode qui l’a menée au sommet. «Nous le ressentons comme quelque chose d’irréel, vraiment. Je pense que c’est incroyable, quelque chose de vraiment cool, c’est un gros effort que nous faisons pour toujours être prêt pour la piste, mais en même temps il faut l’apprécier et ne pas le prendre comme si c’était quelque chose de normal, car ce n’est pas», Prévient l’homme de 33 ans.

Barbora sait à quel point il est compliqué de vivre dans l’élite, au sommet, il préfère donc brûler cette défaite unique qu’ils ont eue en 2020 (avant Mladenovic / Babos en finale de l’Open d’Australie) avant toutes les victoires. «Chaque match que nous gagnons est vraiment difficile, tous les couples qui jouent avant nous le font à un niveau très élevé, ce qui signifie que nous jouons à un niveau élevé depuis de nombreuses semaines. Nous devons être fiers de nous, il y a encore beaucoup de tournois à venir et cette dynamique peut changer à tout moment, mais on se bat tous les jours pour la maintenir. Nous sommes motivés et nous amusons sur le terrain, c’est la clé du succès », confie-t-il.

