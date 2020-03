Barnabas Zapata et son odyssée au Kazakhstan

Barnabas Zapata J’avais rendez-vous ce vendredi avec les quarts de finale de la Challenger de Nur-Sultan, à Astana. Le Valencien, qui a affronté le Russe Aslan Karatsev au premier tour de la journée, a réalisé cette semaine le meilleur résultat jusqu’à présent cette saison, il devrait donc le célébrer dès maintenant. Mais non. La réalité est qu’il atterrit actuellement à Valence après s’être arrêté à Istanbul pendant sept heures. Un changement dans les plans d’urgence après que l’ATP ait décidé d’annuler tous leurs tournois dans six semaines. Avant de prendre cet avion, la joueuse de tennis de 23 ans assiste Point de rupture pour nous parler de votre expérience.

«Dès que la nouvelle est sortie, je suis rapidement allé voir le superviseur du tournoi pour lui demander. Cela m’a confirmé que, en effet, tous les tournois qui étaient joués ont été annulés à ce moment-là, donc tous les joueurs ont réagi immédiatement et nous sommes partis la même nuit“Barnabas raconte depuis l’aéroport turc. Une décision drastique à laquelle tout le monde s’attendait, arrêtant tout développement de tournoi en cours.

Et que se passe-t-il maintenant avec tous les en attente? «Chaque joueur reçoit des points et de l’argent pour la manche dans laquelle il a été. Dans mon cas, quarts de finale. Quant à l’hôtel, il n’y a pas de problème, le tournoi paye, les vols doivent être retirés. Le bon geste de l’organisation a été dès la parution de la nouvelle, vers 21h00, heure kazakhe. Ils nous ont apporté tous les joueurs du club avec toutes les raquettes et cordes qu’ils avaient préparées pour nous vendredi », détaille les 220 actuels du classement masculin.

Il est évident qu’aucun des huit joueurs présents dans ces quarts de finale n’a quitté l’événement avec le sourire, même si Zapata repart avec un goût plus amer que celui de ses rivaux. «C’était mon premier quart de finale de la saison, la vérité est que j’étais très à l’aise avec les conditions. Il se joue à l’intérieur mais la surface était GreenSet, donc la balle était lente. Il y avait aussi un peu de hauteur, ce qui rendait le ballon vivant, mais lent. Je me sentais vraiment bien, c’est dommage que cela se soit passé“Il avoue toujours avec un certain choc.

Ceci en ce qui concerne le tournoi et ses prix, le sérieux vient quand on plonge dans les risques parallèles auxquels chaque joueur a été confronté dans sa situation. “Plusieurs joueurs ont quitté le tournoi de peur que les frontières de leur pays ne soient fermées. L’ATP m’a contacté mardi pour appeler l’ambassade d’Espagne à Astana et recommander quoi faire, car depuis hier à Astana, ils n’autorisaient plus les Espagnols à entrer parce que l’Espagne était infectée en catégorie 1. Il y avait un risque élevé que je sois mis en quarantaine ou testé, alors j’ai parlé à l’ambassade et ils m’ont dit que je n’aurais aucun problème à partir, alors j’ai décidé de continuer le tournoi. Le vrai problème était pour les gens qui voulaient entrer », explique le seul Espagnol qui a joué dans le tournoi kazakh.

“Personnellement, il est évident que je n’aime pas qu’il soit annulé, mais nous sommes dans une semaine où très peu de joueurs ont pu jouer. Maintenant, dans six semaines, tout sera arrêté, c’est une situation grave dans laquelle cela ne vaut pas la peine de se faire chier, ni de s’arrêter pour discuter des raisons pour lesquelles le tournoi a été annulé. Oui c’est vrai qu’ils auraient pu le finir tranquillement, il n’y a pas beaucoup de cas de contagion, mais si l’ATP dit que tout s’arrête, il n’y a rien à combattre », conclut-il.

La chose la plus étrange vient maintenant, quand nous ne savons pas quoi faire sans tennis. Six semaines de quarantaine où chaque joueur de tennis recherchera ses propres défis avant que l’ATP ne rouvre ses portes. “Je dois parler à mon entraîneur et à mon entraîneur physique. Certes, la semaine prochaine, prenez des vacances. Ensuite, la chose la plus logique est que je fais la présaison, à la fois moi et le reste des joueurs. Si vous vous entraînez six semaines sans tournois, vous deviendrez fou, je vais donc en profiter et faire un peu de pré-saison, bien que quand j’étais petit je n’ai rien. La première chose sera de me reposer, puis je ferai de la physique puis la pré-saison. Espérons qu’en Espagne la situation s’améliore un peu et qu’on n’aille pas à l’extrême que les clubs ferment. Sinon, ce sera une véritable épreuve“

