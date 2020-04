Barry Cowan explique pourquoi l’annulation de Wimbledon affecterait le plus Roger Federer

L’expert en tennis Barry Cowan affirme que la légende du tennis suisse Roger Federer pourrait être l’un des joueurs les plus touchés au cas où le All England Club déciderait d’annuler les championnats de Wimbledon cette année en raison de la pandémie de COVID-19. Beaucoup s’attendent à ce que le tournoi soit annulé et le All England Club a annoncé qu’il tiendrait une réunion du conseil d’urgence le mercredi 1er avril pour prendre un appel à l’événement de cette année.

Cowan dit que la longue mise à pied bénéficiera à des gens comme Novak Djokovic, Rafael Nadal et Andy Murray. S’adressant à Sky Sports, Cowan dit: “Moi et beaucoup d’autres personnes, je me suis dit” bien qui va réellement en bénéficier? “

En fait, je pense que cela profite à Djokovic et Nadal. Il bénéficiera [Andy] Murray car cela lui donnera un peu plus de temps pour récupérer. Andy a fait un retour incroyable à la fin de l’année dernière. Je pense que pour Federer, quand vous avez joué 20 ans et que vous ne frappez pas les balles de tennis pendant un mois ou deux, cela ne fera aucune différence – comme il l’a montré il y a quelques années.

Mais il arrive un moment à son âge où vous devez réellement jouer de manière compétitive. Sinon, le corps pourrait ralentir. Federer sera la seule préoccupation pour moi. Je pense que pour Djokovic et Nadal, ils reviendront encore plus forts.

Avec cela, je pense que les plus jeunes ne sont pas conditionnés à prendre des périodes plus longues. Nadal et Djokovic en sont devenus les maîtres, ils peuvent encore jouer au tennis. »Cown continue:« Et Serena Williams? Que fera Serena parce qu’elle essaie de chasser la sainte grâce de dépasser Margaret Court avec le nombre de tournois du Grand Chelem, elle est actuellement derrière.

C’est une décision où les joueurs doivent faire des durées plus longues et ne pas nécessairement savoir quand ils vont revenir début août, septembre ou octobre. Il y a des gens qui disent ne pas voir la saison de tennis se dérouler avant le début de l’année prochaine. ”