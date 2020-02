Barty bat Muguruza dans les quartiers de Doha

Ce qui promettait d’être un match très égal entre le numéro un mondial et un joueur à la hausse a donné un instant l’impression de terminer la piste rapide après un premier set qui n’a duré que 25 minutes. Oui, 25 minutes ont suffi à Barty pour prendre le premier coup sur le tableau de bord, dans un quart où il a gagné il n’a perdu qu’un point avec son premier service. A partir de ce coup, l’Australienne a cimenté son approche: la faire varier et prendre toujours l’initiative au second coup, rendant une Muguruza étourdie incapable de trouver des réponses. Non seulement avec le Domino servir Barty: la clé des ruptures répétées dans le premier set était de savoir comment il a pu protéger son côté le plus faible, l’inverse, pour torpiller la résistance espagnole avec un droit qui était une machine pour créer des avantages . L’incapacité de Garbiñe à résoudre cette situation par le bas l’a conduite au désespoir et à remettre la serviette trop tôt.

Le deuxième set doit être une histoire totalement différente, et Muguruza en est ressorti parfaitement convaincu. Il a attaqué le deuxième service de Barty de manière plus décisive (38% des points gagnés avec le second) pour qu’elle prenne le contrôle des échanges. Non pas que cela ait suffi pour gagner le duel, car la vitesse et l’agilité de l’Australien lui ont permis de riposter à plusieurs reprises, mais au moins pour équilibrer l’équilibre du jeu. L’échange de coups du bas semblait fonctionner quand 2-3, après avoir joué un gauche extrêmement difficile, Garbiñe a réussi à briser l’armure australienne et à mettre le 2-4; Cependant, ce qui l’accompagnait était un match plein d’erreurs, en partie à cause de la stratégie de Barty d’amener Garbiñe au filet grâce à une utilisation parfaite de la tranche.

Une erreur non forcée dans un rallye neutre, un as et un jeu parfait finalisés sur le net ont évité la plus grande chance de Garbiñe, un 0-30 menaçant avec 5-4 dans le deuxième set qui ressemblait à la passerelle vers un jeu totalement différent. . Le service a de nouveau retiré Barty d’une situation délicate avant le bris d’égalité, avec deux premiers services serrés qui ont sauvé 30-30. Deux erreurs de Barty dans ses deux premiers points de service ont mis le bris d’égalité du côté de Garbiñe, avec une force renouvelée au revers qui a fait, maintenant oui, faire basculer les échanges du côté faible de l’Australien. C’était vraiment de la solidité et une approche beaucoup plus agressive, laissant libre cours à la droite parallèle, qui a renouvelé la confiance et la foi des Espagnols, qui ont envoyé le match à un troisième set.

Le jeu a pris un autre virage à 180º lorsque Barty a pu conduire la dent lors de sa deuxième pause dans le troisième set. L’Australien était calme, impassible avant la grande finale du deuxième set de Garbiñe et retrouvant la solidité sur l’envers, arrêtant d’utiliser à la fois la tranche et pouvant ouvrir la piste parfois avec le croisé. Mais Muguruza n’avait pas du tout pagayé jusque-là et a immédiatement fait le contre-pied en reprenant le contrôle du fond, avec plusieurs points spectaculaires dans le cinquième match du troisième set.

Lorsqu’il a semblé que la dynamique appartenait à nouveau à Garbiñe, une double faute a donné le coup d’arrêt à l’Australien. Le troisième set est entré dans une dynamique de changements constants, avec deux joueurs volatils incapables de s’assurer un avantage. Cependant, cela allait être définitif, avec toute une Barty physiquement qui a consolidé la pause en blanc et a commencé à fatiguer Garbiñe, la faisant échouer dans les rallyes où elle était en position de victoire. Il n’a même pas eu à fermer le match au service: avec un autre droit à mi-chemin de la salle de double, Muguruza Il a offert la deuxième pause et un match où il manquait d’essence.

Ces victoires consolident le statut de Barty un écrou très dur à casser, une joueuse de tennis capable de vaincre les dynamiques négatives en pleine partie, impassible et sobre aux moments phares de sa rivale. Pour sa part, Muguruza peut repartir heureux avec un tournoi de Doha qui endosse son Excellent niveau de tennis début 2020. Seul un peu plus de soufflet sur ses jambes pour maintenir le niveau du deuxième set la séparait de la victoire contre le numéro un mondial, mais nous savons tous que Garbiñe est déjà là.

