Barty: “Je n’ai pas parlé à Guy Forget du changement de date”

Peu de temps après l’annonce du report de Roland Garros 2020 En septembre, on a appris que la décision du tournoi français avait été totalement unilatérale et pratiquement le seul appel qu’ils avaient fait était de Raphael Nadal de communiquer la même chose. Interrogé sur le changement, l’actuel champion du tournoi et actuel numéro 1 mondial, Ashleigh Barty, a reconnu ne pas avoir maintenu de contact téléphonique avec le directeur de l’événement. “Je suis heureuse d’avoir l’opportunité de concourir et je donnerai tout pour défendre mon titre. Je n’ai pas parlé à Guy, personne ne m’a rien dit, mais je suis heureuse que le tournoi ait été reprogrammé”, a-t-elle déclaré dans des mots recueillis par TheAge.

.