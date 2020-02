Barty laisse Muguruza

Le numéro un australien et mondial, Ashleigh Barty, battre les espagnols Garbiñe Muguruza 6-1, 6-7 (3) et 6-2, et atteint les demi-finales de l’Open du Qatar. La coupe inversée d’une main de Barty et son plus grand succès dans le troisième set s’est réuni pour battre Garbiñe Par une nuit froide

27/02/2020

Agir à 22h39

CET

EFE

Le vent a frappé le complexe qatari toute la journée, et Barty, plus reposé après l’abandon du Kazakhstan Elena Rybakina Au second tour, il s’est beaucoup mieux adapté à ces conditions défavorables que le finaliste de 2018 pour s’imposer en près de deux heures.

Au début et à la fin, le service Muguruza Ce n’était pas à la hauteur des tours précédents. Il a cédé deux fois dans le set initial, qui est tombé du côté de l’Australien en 26 minutes, dans lequel Barty Il n’a commis que deux erreurs non forcées, et bien d’autres dans cette dernière.

Au deuxième trimestre, l’Espagnol a amélioré son repos et fait moins d’erreurs. Il a cassé le service de Barty lors du sixième match (4-2) et a même eu l’occasion de se classer 5-2, même si une fois de plus son service ne l’a pas accompagné et l’Australien a récupéré la pause.

Barty a forcé le bris d’égalité, mais il a joué précipitamment, tandis que Garbiñe est resté calme pour se placer premier avec 5-0 et le gagner plus tard en jouant agressivement.

Avec les forces égalées et le match égalisé, Barty a éclaté au quatrième match (3-1) et à nouveau au sixième (4-2) lorsque Garbiñe a commis la deuxième double faute de son compte. L’Australienne n’a plus perdu et s’est jetée pour la victoire.

Après avoir atteint les quarts de finale cette saison pour la cinquième fois, Garbiñe quitte Doha en grimpant une position dans le classement mondial, et apparaîtra lundi le 15.

Barty, lors de sa première intervention dans ce tournoi de catégorie Premier 5, affrontera en demi-finale la Tchèque Petra Kvitova, championne en 2018, qui a battu la Tunisienne Ons Jabeur, 7-6 (2) et 7-6 (4).

Dans l’autre demi-finale, la Russe Svetlana Kuznetsova et la Biélorusse Aryna Sabalenka seront mesurées.

