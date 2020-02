Barty réfléchit à la vie en tant que numéro un

Ashleigh Barty Il a réussi à plier Garbiñe Muguruza pour atteindre ses troisièmes demi-finales de la saison, dans ce qui était un duel tendu qui a finalement été résolu dans un troisième set où les Espagnols ont montré des faiblesses physiques après plusieurs semaines intenses. Le cas de l’Australienne est totalement différent, car elle se reposait après avoir profité du retrait de son adversaire en quarts, Rybakina. Sur cette question et plusieurs autres, l’Australie a fait des évaluations lors de la conférence de presse post-partum:

Avis sur le match: “Je sentais que j’avais commencé exceptionnellement, en amenant le ballon où je voulais. Dans le deuxième set, Garbiñe a pu changer sa position sur la piste, prendre plus de risques et me faire défendre plus. Cela m’a frustré, car je n’avais pas l’impression d’en faire beaucoup les choses ne vont pas, mais je n’ai pas eu d’opportunités. Je suis heureux d’avoir bien commencé le troisième set, en particulier le premier match du service a été très important. “

Demi-finales contre Kvitova: “J’adore jouer contre Petra. Je pense qu’il parvient à tirer le meilleur de moi, quel que soit le résultat, nous nous retrouvons avec le sourire. Nous nous respectons quand nous jouons, nous battons et la victoire que les meilleurs jeux de ce jour prendront, demain ne sera pas différent.”

Ne jouez pas en quarts pour le retrait de votre rival: “C’est un peu bizarre, ça ne m’était pas arrivé depuis longtemps. Cette situation se produit rarement, mais Rybakina a dû prendre soin de son corps car elle avait un bon début d’année. C’était malheureux de ne pas pouvoir jouer le jeu, mais je suis heureux de avoir été sur la piste aujourd’hui et être si précis sachant que ces conditions ne me sont pas encore totalement familières. Demain, il y a une autre occasion de continuer à les essayer. “

À quel point il est intense d’être numéro 1: “Je pense que ma vie de joueur de tennis nécessite déjà beaucoup d’énergie en soi. Une fois que vous atteignez le numéro 1, c’est un sentiment étrange, quelque chose que je n’aurais jamais pensé vivre. Quand vous êtes petit, vous rêvez d’être votre meilleure version et parmi ces choses vous rêvez d’être le meilleur du monde, mais une fois que vous vous sentez à l’aise avec vous-même et que vous vous faites confiance, le classement devient quelque peu hors de propos, même si vous n’avez pas atteint le numéro 1, cela n’a pas d’importance pour moi.

Je pense que tout est une question de perspective. Lorsque vous sentez que vous avez atteint le zénith de votre jeu, vous pouvez sentir que tout le monde est derrière vous, mais je pense que vous devez le prouver jour après jour. Il n’y a pas de véritable toit, un point de référence, chaque jour il faut s’améliorer ou reculer. Je suis numéro un et je sens toujours que je cherche quelque chose, je veux battre mes rivaux et faire la bonne chose jour après jour, que je sois numéro un ou pas. Il s’agit d’apprécier chaque match, chaque jour et votre carrière de joueur de tennis. “

Sur la nouvelle règle de coaching, dans laquelle les coachs peuvent donner des conseils depuis la boîte elle-même: “C’est quelque chose de différent. Il est clair qu’en Grand Chelem, nous pouvons penser par nous-mêmes, résoudre les problèmes à notre manière, et je pense que même dans mes matchs sur le circuit WTA, j’ai fait la même chose. C’est mon premier tournoi avec ces règles et la vérité Je ne lui ai pas donné beaucoup de tours. “

Le retrait de Sharapova: “J’ai affronté Maria plusieurs fois et nous avons eu de belles batailles. C’est une compétitrice exceptionnelle et elle a réalisé de nombreuses réalisations dans ce sport. Je pense que tout ce qui nous attend, quel que soit son prochain chapitre de sa vie, j’en suis sûr qui brillera sur lui. “

