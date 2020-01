Bautista Agut domine Lajovic devant Nadal contre le thriller de Djokovic

L’Espagne, championne des finales de la Coupe Davis, a éloigné la victoire du trophée inaugural de la Coupe ATP, Roberto Bautista Agut battant Dusan Lajovic 7-5, 6-1 en une heure et 37 minutes. L’affrontement de titres entre l’Espagne et la Serbie amènera les meilleurs joueurs mondiaux Rafael Nadal et Novak Djokovic au tribunal dans le deuxième match et la pression devrait être sur Novak qui doit marquer la victoire pour garder la Serbie en vie devant le potentiel décisif du double en caoutchouc.

Bautista Agut a tout fait correctement à Perth et à Sydney au cours des dix derniers jours, marquant six victoires consécutives contre des adversaires de rang inférieur et permettant à Nadal de concourir avec moins de stress lors de rencontres difficiles parmi les meilleures qu’il a dû endurer.

Y compris Challengers, il s’agissait de la sixième victoire de Bautista Agut sur Lajovic en autant de matches, servant à 75% et se cassant deux fois des cinq chances offertes au Serbe, une fois alors qu’il était déjà à des kilomètres devant. Dusan a réalisé une performance fantastique contre Karen Khachanov hier, mais n’a pas pu répéter cela aujourd’hui, donnant plus de la moitié des points de retour et souffrant de cinq pauses sur dix opportunités offertes au rival du top-10.

Incapable de trouver ses coups et de déplacer l’adversaire de la zone de confort, Lajovic est resté en retrait dès les derniers instants du premier set, remportant à peine un point au deuxième service et perdant les échanges de base avec le compétiteur qui aime jouer sous en janvier .

S’installant dans le rythme souhaité, Bautista Agut a déjà pris une pause dans le deuxième match, restant devant jusqu’à ce que Lajovic le recule à 1-3 lorsque l’Espagnol envoie une longue volée. Repoussant ses chances de pause dans les deux prochains matchs, Dusan est resté du côté positif du tableau de bord jusqu’au match 12 lorsque Roberto a cassé à 15 ans pour assurer le premier match après une heure et gagner un coup de pouce massif avant le deuxième set.

Un vainqueur de service a assuré le match d’ouverture du deuxième set pour l’Espagnol qui a marqué une pause dans le deuxième match grâce à une erreur de coup droit du Serbe qui tombait de plus en plus profondément dans ces moments. Roberto a tenu à l’amour dans le troisième match pour prolonger l’avance, offrant une autre pause qui l’a propulsé plus loin avant que Dusan ne recule d’une pause, réduisant le déficit à 4-1.

C’est tout ce qu’il a pu faire, en pulvérisant une erreur de coup droit pour subir la quatrième pause consécutive et en permettant à Bautista Agut de sceller l’accord avec un as au septième match et de propulser l’Espagne devant avant cet affrontement tant attendu entre Rafael Nadal et Novak. Djokovic.