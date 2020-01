Bautista Agut dompte Kyrgios, évacuant le stress de Rafael Nadal

En battant quatre rivaux moins bien classés lors des premiers matchs de la Coupe ATP, Roberto Bautista Agut a dû augmenter son niveau face à Nick Kyrgios, l’Espagne affrontant l’Australie en demi-finale de la Coupe ATP. N ° mondial 10 a livré une performance impressionnante pour renverser l’Aussie 6-1, 6-4 en une heure et 21 minutes, assurant le cinquième triomphe de la saison et envoyant l’Espagne devant devant l’affrontement entre Rafael Nadal et Alex de Minaur.

Nick a remporté une victoire lors de leur seul affrontement précédent à Tokyo 2015, mais il en était à des kilomètres aujourd’hui malgré une excellente performance jusqu’au tournoi, tirant 13 as mais perdant 45% des points derrière le tir initial pour subir trois pauses sur sept chances données à l’Espagnol.

Atteignant 77% du premier service, Bautista Agut était le maître du terrain après avoir perdu 15 points en neuf matchs de service, repoussant le seul point de rupture auquel il était confronté dans le deuxième set plus équilibré et scellant l’accord avec une pause dans le cinquième match pour propulser son pays devant.

Kyrgios avait besoin de plus de points gratuits depuis le tir initial et de meilleures performances dans les rallyes plus prolongés pour avoir une chance contre un rival aussi fort de la ligne de base, perdant du terrain dès le début et poursuivant le résultat depuis.

Bautista Agut a su exploiter le revers du rival, en profitant dans les échanges et en faisant à peu près tout sur le terrain pour décrocher le triomphe et rapprocher l’Espagne de la place en finale. Nick a atteint deux égalités au retour dans le match d’ouverture, mais c’est à peu près tout ce que nous avons vu de lui dans le premier match, souffrant d’une pause dans le deuxième match lorsque son revers a atterri longtemps.

Roberto a cimenté la pause avec un as lors du troisième match et a converti la troisième chance de pause lors du match suivant après un cordeau chanceux pour aller plus loin devant, forgeant un avantage de 5-0 avec un gagnant de service après seulement 23 minutes.

Après quatre bonnes prises dans le deuxième set, Nick a envoyé un coup droit long pour donner le service et tomber 3-2, perdant cette occasion de pause dans le prochain match malgré un effort considérable et aucune chance dans les deux prochains matchs retour.

Servant à 3-5, Kyrgios a décroché deux services en plein essor pour survivre et réduire le déficit avant que Roberto ne tienne à 15 dans le jeu dix pour se déplacer vers le haut et conclure le triomphe lorsque le coup droit de Nick a atterri longtemps.