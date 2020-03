Bautista: chacun a la responsabilité de l’arrêter et de s’assurer que les services de santé ne s’effondrent pas

La star du tennis espagnol Roberto Bautista Agut a demandé à chacun d’agir de manière responsable lors de la pandémie de COVID-19, dans un message qu’il a posté sur son compte Twitter. L’Espagnol a publié un tweet: “Comme vous l’avez peut-être entendu, le circuit ATP est annulé pendant six semaines et les autorités gouvernementales prennent des mesures pour contrôler le Coronavirus.

Il est de la responsabilité de chacun de l’arrêter et de s’assurer que les services de santé ne s’effondrent pas. # YoMeQuedoEnCasa # StayAtHome “Le circuit ATP a annoncé une suspension de six semaines du circuit ATP et certains craignent que d’autres événements soient annulés dans les semaines à venir en fonction de l’évolution de la situation.

Plusieurs joueurs craignent que les événements sur terre battue européenne ne soient également affectés par l’épidémie actuelle. Agut, 31 ans, a remporté neuf titres en simple ATP, le plus important étant les championnats de tennis de Dubaï 2018.Sa plus grande finale à ce jour a été le Shanghai Masters 2016, où il a perdu contre Andy Murray.

Son meilleur résultat lors d’une compétition majeure a été aux Championnats de Wimbledon 2019, où il a atteint les demi-finales. Il a également joué un rôle essentiel dans la victoire de l’Espagne en Coupe Davis

Como habréis oído, el circuito ATP se cancela durante seis semanas y las autoridades gubernamentales están adoptando medidas para controlar el Coronavirus.

Es responsabilidad de todos frenarlo y lograr que los servicios sanitarios no se colapsen. #YoMeQuedoEnCasa #StayAtHome pic.twitter.com/UstTvf7A9E – Roberto BautistaAgut (@BautistaAgut) 14 mars 2020