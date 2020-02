Bautista et Carreño sont parfaitement employés dans leurs premières

Les Espagnoles Pablo Carreño et Roberto Bautista ils ont dépassé leur première au tournoi de Rotterdam (Pays-Bas), de catégorie ATP 500 et disputés sur piste dure, et ils s’affronteront dans un duel fratricide de huitièmes de finale après avoir dépassé les Français Adrian Mannarino (7-5, 6-7 (3), 6-4) et hongrois Marton Fucsovics (4-6, 7-6 (1), 6-1), respectivement.

Dans le premier duel de la journée, Carreño Il a fallu 2 heures et 45 minutes pour éliminer Mannarino lors de la deuxième confrontation dans le circuit entre les deux – après la victoire de l’Espagnol à l’Open de Barcelone 2018. L’équilibre dans le premier set n’a été rompu que lorsque l’Espagnol a réussi à casser le service de son rival à la seule occasion du set, lors du onzième match.

Le concours pourrait être clôturé beaucoup plus tôt, mais le numéro 30 du classement ATP a raté les huit balles de “ pause ” avec lesquelles il pourrait condamner le joueur de tennis français, qui a été remplacé dans une mort subite et a forcé le troisième tour. Le crash est devenu quelque peu erratique, et c’est Gijón qui a réussi à le fermer avec sa troisième pause partielle.

Maintenant, il fera face à son compatriote Baptiste, qui remonte à Fucsovics pour se faufiler dans le prochain tour. L’Espagnol a renoncé au premier set après avoir perdu son service à trois reprises, et a égalé le concours en s’imposant au «tie-break» du second.

Tout a été décidé lors d’un troisième tour où le numéro 12 mondial n’a permis à son adversaire de remporter qu’un de ses services, clôturant le match avec quatre matchs consécutifs remportés et après deux heures et 17 minutes de jeu.

