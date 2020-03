Bautista: “Il n’est pas bon que de telles décisions soient prises sans consulter les joueurs”

Roberto Bautista a partagé son avis sur la décision prise par Roland Garros. Le joueur de Castellón a exprimé son mécontentement face à une décision non consultée et très compromettante pour le calendrier. “Je ne pense pas qu’il soit approprié de parler de déplacer la date de Roland Garros et je ne pense pas que ce soit au meilleur moment, avec une semaine entre l’US Open et Roland Garros, et cela nous fait changer de surface, et avoir beaucoup d’usure, pour cinq séries. Ce n’est pas bon non plus que ce genre de décisions se fasse sans consulter les joueurs. “

.