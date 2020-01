Bautista: “Je rentre chez moi heureux pour le niveau que j’ai offert”

Le joueur de tennis espagnol Roberto Bautista a comparu devant les médias lors d’une conférence de presse pour analyser la défaite subie aujourd’hui contre le Croate Marin Cilic, dans l’un des duels les plus spectaculaires jamais vus à ce jour lors de cet Open d’Australie: “Je dois féliciter à Cilic pour le grand jeu qu’il a fait. Il a été un grand adversaire qui a tout donné sur le terrain. Quand le soleil s’est levé, le terrain est devenu un peu plus lent et la balle était un peu plus lourde. moment où pas une balle n’a échoué et a clairement mérité la victoire “, a déclaré Bautista, qui était toujours heureux de la performance offerte:” J’ai eu un excellent début d’année. Évidemment, je n’aime pas perdre, mais quand vous le faites tout donner et montrer un bon niveau, il suffit de rentrer chez soi satisfait, de garder son calme et de continuer à travailler. Il y a encore beaucoup de tournois à venir “, a conclu le joueur de Castellon.

