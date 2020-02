Bautista: “Je vais me battre au maximum pour revenir dans le top 10”

Dans peu de jours Roberto Bautista il reviendra à l’action sur le circuit ATP après une pause entre son apparition à Rotterdam et celle de Dubaï. Le Castellón, deuxième raquette espagnole du classement, a assisté aux coéquipiers de BE Castellón dans une interview dans laquelle il passe en revue son début passionnant et plus que positif du cours 2020 et jette certaines de ses ambitions à partir de maintenant et pour le reste de l’année. Et dites ce que vous aimeriez faire lorsque vous raccrochez la raquette dans quelques années.

Bon début d’année avec seulement deux défaites. “Je suis très exigeant avec moi-même, je pense toujours que je peux faire mieux. Mais ça a été un très bon début d’année, j’ai très bien joué en Australie. J’ai gagné neuf matchs et je n’en ai perdu que deux, et ces deux très serrés, un contre Cilic dans le cinquième set et l’autre la semaine dernière dans le troisième bris d’égalité.

S’il était pesé par l’usure de la Coupe ATP puis à l’Open d’Australie. “Cela pourrait me peser. Mais la réalité est que parfois vous vous plaignez d’avoir joué beaucoup de jeux et que vous êtes fatigué, et d’autres fois que vous avez peu de jeux et que vous avez peu de compétition.”

Ambition de revenir dans le «top 10»‘: “J’ai vraiment envie, c’est un numéro que j’aime beaucoup, nous aimons tous être là. Je sais que c’est très compliqué, il y en a les meilleurs, ça coûte plus cher d’y entrer. Mais si j’y suis allé avant c’est parce que j’ai la qualité Je vais me battre au maximum pour y être à nouveau. “

Comment il rend sa vie de tennis et sa vie conjugale compatibles. “Le tennis est très exigeant, je fais partie de l’élite depuis neuf ans maintenant. Le tennis n’est pas une trêve, il n’y a pratiquement pas de pause à faire car il y a des tournois chaque semaine. Ma femme m’a déjà rencontré quand j’ai eu cette vie, je savais ce qu’il y avait.” Cette année, je voulais vraiment aller en Australie avec moi. Il a passé un bon moment au début mais ça a fini par être difficile. “

Que faites-vous lorsque vous ne jouez pas de tournois?. “J’ai à peine le temps de me consacrer aux chevaux. Quand je suis à la maison, je passe trois jours au repos, puis je commence à m’entraîner dur. J’aime être à la maison et recharger les batteries autant que possible. Je travaille aussi la partie physique et la question de la prévention. “

Ce que vous ferez à votre retraite. “Je voudrais jouer au football avec mes amis pendant quelques années. Bien que je sois très vieux maintenant. Avec 34 ou 35 ans je veux continuer à jouer au tennis mais avec 36 ans je veux me consacrer au football. Physiquement, je vais bien et je suis quelqu’un de très compétitif. Ensuite, j’aimerais être lié au monde du tennis, c’est ce qui me donne le meilleur mais le monde du football est quelque chose que j’aimerais aussi. “

