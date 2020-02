“Beaucoup de gens ne comprennent pas les concepteurs” – Serena Williams

La légende américaine Serena Williams a un statut de personnalité et de célébrité qui va au-delà du sport. C’est la raison pour laquelle elle est également aimée et admirée par les fans qui ne regardent pas le tennis.

Une des principales raisons à cela est son incursion dans de multiples voies. L’un d’eux est la mode. En fait, Serena a tout un portefeuille en matière de mode avec ses créations présentées à la Fashion Week de New York.

Eh bien, Serena a révélé quelque chose d’assez intéressant sur sa collection de mode qui a été présentée à la New York Fashion Week de cette année. Écoutons Serena elle-même, révélant son inspiration et son sens de la mode.

Qu’a dit Serena Williams?

Serena a révélé que l’inspiration derrière sa dernière collection de mode vient d’Afrique –

«Je pensais à certains de mes endroits préférés pour voyager, qui finalement, quand j’y ai pensé, c’était l’Afrique.»

C’est de là que j’ai obtenu l’impression de girafe. Et puis aussi le cuir végétalien parce que j’ai l’impression que beaucoup de choses sont tuées et que nous ne sauvons pas la terre. Nous pouvons tous faire une petite chose et aider, ce qui a également été une grande partie de notre inspiration. »

Serena a révélé que le design provenait également d’un désir d’être différent –

Je voulais juste faire quelque chose de différent et septembre était plus la piste. Et il s’agissait du designer. Beaucoup de gens ne comprennent pas les designers et ce à quoi nous pensons, mais je voulais que les gens sachent d’où je viens. Je conçois depuis des années et je suis allé à l’école pour ça.

Comment Serena en est-elle arrivée à cette décision?

Serena a poursuivi en disant que ce n’était pas seulement une décision prise en un clin d’œil. C’était une décision mûrement réfléchie de sa part.

«Ce n’est pas seulement quelque chose que j’ai augmenté et je me suis dit:« Oh, je veux concevoir ». C’est comme «Non, j’ai vraiment étudié ça» et donc je pense que c’est vraiment important. » Williams a dit qu’elle voulait également un cadre plus intime pour le spectacle.

«Il y avait très peu de célébrités ici, juste quelques-uns de mes amis les plus proches. Je voulais me concentrer sur les médias car ils ont beaucoup aidé la marque et je voulais aussi qu’ils se sentent spéciaux. C’est à propos d’eux, pas nécessairement le pizazz et toutes les lumières et les caméras. “

Avez-vous déjà vu la dernière collection de mode de Serena?