«Beaucoup de gens pensaient que je ne serais jamais assez bon sur l’herbe»

Faisant ses débuts en ATP chez lui à Majorque en 2002, Rafael Nadal, 15 ans, a fait l’expérience de la magie du haut niveau professionnel. Un adolescent est devenu l’un des plus jeunes joueurs avec une victoire ATP, abandonnant ses fonctions juniors et se sentant confiant dans ses capacités face à des rivaux beaucoup plus âgés et plus expérimentés.

Rafa a remporté 19 victoires Challenger au cours des trois premiers mois de 2003 pour battre le top 150, réalisant cinq triomphes ATP à Monte Carlo, Barcelone et Hambourg pour se faire un nom, toujours à 15. Rafa a dû passer ce qui aurait pu être un impressionnante première participation à Roland-Garros en raison d’une blessure au coude, faisant ses débuts en Grand Chelem à Wimbledon sans aucun événement sur herbe avant Londres.

Nadal a concouru à Wimbledon il y a un an au niveau junior, atteignant la demi-finale et rassemblant de l’expérience et de la confiance à la surface qu’il ne connaissait pas.

Jouant son premier match professionnel à Wimbledon, Rafa a abattu un gros serveur Mario Ancic.

Par la volonté du tirage au sort, l’Espagnol a eu une journée facile au bureau contre Lee Childs, devenant l’un des plus jeunes joueurs du troisième tour de l’ère Open.

Sautant à Wimbledon en 2004 en raison d’une blessure, Rafa a subi une défaite précoce contre Gilles Muller un an plus tard, travaillant sur son jeu et fournissant les mises à jour nécessaires pour devenir un concurrent sur l’herbe. En 2006, Nadal a survécu à un concours passionnant contre Robert Kendrick au deuxième tour, se battant de deux sets à aimer et augmentant son niveau pour passer en finale.

Là-bas, Rafa a remporté un set contre le champion en titre Roger Federer qui a finalement été victorieux, répétant le même résultat un an plus tard en renversant l’Espagnol dans la décision. Déterminé à transformer ses capacités améliorées sur la surface la plus rapide en trophées, Nadal remporterait à la fois le Queen’s et Wimbledon en 2008, faisant un grand pas sur son chemin vers les plus grands joueurs de tous les temps.

« Il est vrai que mon style de jeu et ma façon de comprendre le tennis avaient amené beaucoup de gens à croire que mon jeu ne serait jamais adapté à cette surface. Cependant, mon équipe et moi-même avons remarqué que j’étais capable de bien jouer sur l’herbe. »

Au final, la confiance et la positivité m’ont aidé à me convaincre que je pouvais jouer sur toutes les surfaces, y compris la plus extrême. J’ai fait la demi-finale à Wimbledon en tant que junior et j’ai atteint le troisième tour en début professionnel. »