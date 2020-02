Becker prédit un nouveau top 3 en cinq ans

Candente continue car il ne pourrait pas en être autrement le débat passionnant sur qui sera le meilleur joueur de tennis de tous les temps avec Djokovic, Nadal et Federer dans l’arène. Boris Becker a été la dernière voix à avoir parlé de ce combat, avertissant du potentiel que Federer doit encore continuer à ajouter des tournois du Grand Chelem à ses vitrines, mais faisant également référence aux options croissantes de Djokovic et Nada, en particulier serbe avec le que Becker a collaboré pendant quelques saisons.

Selon des mots recueillis par le médium indien Scroll et prononcés par Becker lors du gala des Laureus Awards auquel il a assisté, les Allemands commentent les options actuelles de Roger Federer pour continuer à gagner des titres du Grand Chelem. “Avec Federer, rien n’est impossible, tant qu’il reste en bonne santé et désireux de jouer, je ne parierais pas contre lui”, a expliqué l’ancien joueur de tennis allemand. Théoriquement, il a le problème de l’âge, mais il est chargé de redéfinir cette réalité à 37 ans. Peut-être pas sur le terrain, mais sur l’herbe, avec sa façon de jouer, je vois l’un des candidats pour Wimbledon “, dit Becker.” Ce sera le cas tant que j’aurai envie de jouer “, estime-t-il.

Alors que Becker voit Federer avec des options potentielles pour passer du big 20, il pense que Djokovic et Nadal sont déjà dans le vrai combat pour le surpasser en majors. “Lorsque Federer a remporté son vingtième Grand Chelem, personne ne pensait qu’il pouvait être approché par un autre joueur. Maintenant, cependant, nous avons deux oncles (Djokovic et Nadal). Chaque Grand Chelem est désormais historique et témoin de ce combat”, considéré comme le plus jeune champion de l’histoire de Wimbledon dans la catégorie masculine.

En revanche, il ne peut se départir des éloges de son ancien élève Novak Djokovic avec qui il a collaboré il y a quelques saisons et a été le témoin direct de nombre de ses succès. “Je ne suis pas surpris dans une certaine mesure de son succès actuel car il a une mentalité de champion qu’il ne perdra jamais.” Son éthique de travail est à nouveau présente tout en étant disciplinée, son envie et son amour pour ce sport. C’est une question de temps pour gagner à nouveau “, prédit Becker, ce qui fait de lui le favori pour gagner gros lors des prochains tournois du Grand Chelem.” Il est encore assez jeune, il est plus jeune que Nadal. Quand c’est plein c’est vraiment bon. Il a certainement la porte ouverte au cours des deux prochaines années pour continuer à ajouter des trophées à sa collection “, tire Boris.

À court terme, il considère Djokovic comme le plus fort dans cette lutte pour la GOAT, mais après cinq ans, il pense que le paysage du tennis au sommet peut être très différent, avec une nouvelle sève qui gêne. “La jeune génération devra se battre pour adopter des rôles dominants. Mais quand j’ai commencé, il y avait John McEnroe et Bjorn Borg, et je pensais qu’il n’y aurait jamais de rivalité plus grande que la leur. Ensuite, j’étais avec Wilander, Lendl et Edberg et plus tard, ils sont venus Sampras et Agassi “, dit-il. Et la phrase: “Tous les cinq ou sept ans, il y a un groupe de deux ou trois magnifiques joueurs. Nous ne pouvons pas le savoir maintenant, mais dans cinq ans, nous aurons un nouveau top 3 dont nous ne connaissons pas les noms, mais Federer va sûrement apprécier, Nadal et Djokovic “.

.