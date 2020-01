Becker sur le nouveau Zverev australien

Qui dirait ça Alexander Zverev serait en demi-finale de Open d’Australie 2020. Et pas à cause de son niveau de tennis, bien sûr. Mais si nous joignons leurs doutes au Grand Chelem à la façon inquiétante dont ils ont participé à la Coupe ATP, il semblait que la viande de hamburger tombait bientôt à Melbourne. Rien de plus. Sascha a fait taire les bouches de toutes sortes et de toutes conditions pour faire tomber les barrières et atteindre l’avant-dernière manche avec un niveau spectaculaire et à peine abandonnant une seule manche sur la route. Son compatriote Boris Becker Il a commenté sur Eurosport ce nouveau Zverev que nous attendions tous en Grand Chelem depuis plusieurs années. Un guépard tranquille, c’est deux matchs à proclamer champion du Grand Chelem.

Sans aucune égratignure, un rival comme le Suisse Stan Wawrinka a été planté dans les chambres. Un mauvais départ de sa part l’a condamné à perdre son premier set du tournoi après avoir joué dans d’innombrables combats à cinq lors des précédents Grands Chelems. Loin de devenir nerveux, l’Allemand a réagi avec aplomb et tracé très efficacement celui de Lausanne. “Il était vraiment important de ne pas être frustré après avoir perdu les cinq premiers matchs du premier set, il a accepté le défi et était mentalement préparé pour cela”, explique Boris Becker, qui déclare: “De là, il a été vu avec plus de confiance, non il a perdu trop d’énergie, ce qui est très positif, car il en aura besoin lors du prochain match “, Boris est clair.

Becker, qui a récemment critiqué les jeunes pour ne pas être vraiment prêt à faire le saut de qualité nécessaire et à vraiment faire face au “ Big 3 ”, voit maintenant, au moins dans le cas de Zverev, des pousses vertes et beaucoup d’image plus convaincant, d’un joueur plus fait. “Il fait de grands pas en tant que joueur de tennis dans ce tournoi. Il vieillit en tant que joueur et le public le regarde”, note l’Allemand qui pointe le père de Sascha comme l’un des principaux responsables de l’amélioration du joueur de tennis hérissé à Hambourg. “Il remercie beaucoup son père, admet qu’il est le meilleur entraîneur qu’il ait jamais eu. Et je suis d’accord”, dit Becker.

Enfin, il met en évidence le soutien croissant du public australien. Zverev a gagné l’amour des gens de Melbourne non seulement pour son brillant parcours en demi-finale, mais aussi pour ses paroles et ses promesses concernant les terribles incendies qui ont ravagé l’immense île océanique. “Il a beaucoup d’humour, quelque chose qui n’est pas si courant chez les Allemands. C’est pourquoi il a gagné de nombreux fans ici. Et en plus, son geste de donner de l’argent est tout simplement fantastique”, explique le premier vainqueur de l’histoire de Wimbledon. dans la catégorie masculine.

