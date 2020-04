Belinda Bencic explique comment elle a été frappée par le succès

Aujourd’hui Belinda Bencic Elle apparaît comme la huitième meilleure raquette du monde à 23 ans et cela nous semble un résultat incroyable, mais l’histoire du joueur de tennis suisse nous a montré les pages d’or de ses premiers écrits. Avant qu’elle ne devienne majeure, Flawil avait déjà ses pieds insérés dans l’élite, bien que des problèmes physiques et une pression mentale l’aient poussée à nouveau hors du tableau. Maintenant, tout cela fait partie de la mémoire, un apprentissage qui l’a aidé à ramer avec la même intensité jusqu’à ce qu’il retrouve la place qu’il méritait. Dans un autre grand exercice de réflexion et d’intimité à travers Derrière la raquette, le monde du tennis connaît une histoire de dépassement et de maturité qui réserve encore ses meilleures cartes pour l’avenir.

«Ce fut un grand combat face à la pression d’atteindre le top 10 dès le début de ma carrière. Vraiment, je pense qu’une fois arrivé là-bas, mon corps a commencé à m’envoyer des messages me forçant à prendre un congé, comme si quelque chose n’allait pas, c’est pourquoi j’ai fini par me blesser », raconte la Suisse à propos de son arrivée au sommet. «Je pense que tout cela s’est produit pour une raison quelconque. J’ai beaucoup appris sur moi à ce stade, j’ai découvert que dans ce sport, il s’agit toujours de revenir en arrière. Maintenant j’apprécie plus le tennis. Je pense que si je n’avais pas été blessé, je serais épuisé dans quelques années, cela n’aurait été qu’une question de temps jusqu’à ce que je me sente épuisé, alors je suis content de la tournure des choses. »

La star de Bencic a commencé à briller avant les autres et cela finit inévitablement par être payée à un moment donné si elle n’est pas travaillée à l’avance. «J’ai eu la chance de vivre cette expérience alors que j’étais encore très jeune et prêt à me battre. Je suis entré dans le top10 pour la première fois en San Petesbugo 2016. Puis vint Miami, où j’ai eu ma première blessure grave, qui a fini par en causer bien d’autres. J’ai souffert d’un grave problème au poignet et j’ai essayé d’éviter la salle d’opération pendant que je continuais à jouer pendant neuf mois. Enfin, en avril 2017, j’ai décidé d’accepter la chirurgie. J’étais absent pendant encore six mois et mon classement est tombé à 350 dans le classement. Au tennis, tout est très difficile parce que vous n’êtes jamais au même endroit, ou que vous montez ou descendez “, dit-il quatre ans plus tard.

«Quand vous êtes junior, vous venez de jouer, tout est nouveau et excitant, vous n’avez rien à perdre et donc vous ne pensez pas trop. Alors que je me dirigeais vers le sommet du sport, je me sentais trop jeune pour tout. Par exemple. L’attention des médias est une chose à laquelle vous ne pouvez jamais vous préparer, surtout si vous n’avez pas l’esprit ouvert comme moi. Avant, je n’ai jamais eu à faire face à des choses en dehors de ma carrière, mais maintenant, tout a attiré mon attention. Je n’aimais plus jouer au tennis, mon objectif n’était jamais d’être le centre d’attention », souligne la femme qui s’est retrouvée, du jour au lendemain, avec toute la presse derrière elle.

Mais le destin avait une seconde chance pour Belinda. «Ce fut un soulagement de pouvoir recommencer à zéro après la chirurgie. J’ai recommencé à jouer sans public, personne ne m’a jugé et j’ai adoré ça. J’aurais pu commander un WC ou utiliser le classement protégé, mais je voulais reconstruire ma confiance et mon amour par le bas. J’ai commencé à me rappeler ce que c’était que d’apprécier chaque victoire, chaque minute sur le terrain. Je me suis rappelé une seconde à quel point j’avais travaillé dur pour y arriver et affronter des joueurs que je ne voyais qu’à la télévision. Le tennis empêche parfois les joueurs de se souvenir de notre passion pour lui, il se concentre sur d’autres choses, comme par exemple si vous pouvez atteindre le top100 et payer un coach et un physiothérapeute pour voyager à travers le monde », souligne-t-il à partir de son expérience.

Maintenant, à 23 ans, tout est différent. «Je fais de mon mieux pour essayer de faire une différence dans le tennis pour les prochaines générations. Aujourd’hui, je repense à chaque sacrifice que j’ai fait et je les apprécie pour la vie que j’ai. Les médias ont toujours dit que c’est mon père qui m’a poussé dans tout ça, mais c’est moi qui lui ai dit que je voulais jouer au tennis. Je suis devenu coupable quand je n’ai pas pu faire de mon mieux à chaque fois que j’étais sur la piste, surtout après tout le travail que nous avions fait, mais maintenant je suis dans un meilleur endroit et je me rends compte il y a toujours quelque chose dont nous avons tous“Il conclut.

