Belinda Bencic, Marketa Vondrousova et Yastremska avancent

Manquant la deuxième partie de 2019 en raison d’une blessure au poignet, Marketa Vondrousova est de retour en action à Adélaïde, atteignant le quart de finale après un triomphe 6-0, 6-0 sur une qualification Arina Rodionova en 51 minutes. Marketa a repoussé les cinq chances de pause pour garder le service intact, se précipitant sur l’adversaire pour prendre 75% des points de retour et offrir six pauses sur huit opportunités, scellant l’affaire en un rien de temps et se dirigeant vers le quart de finale.

Dans une rencontre beaucoup plus rapprochée, Belinda Bencic a battu Julia Goerges 7-6, 7-6 en une heure et 49 minutes, battant l’Allemande pour la troisième fois en cinq rencontres. Goerges a gagné un point de plus que Bencic et a eu une énorme occasion d’attraper le premier match, menant 5-3 et perdant un point de set à 6-5 dans le tie-break, combattant fort dans le set numéro deux également avant de tomber dans un autre tie-break.

Servant à 3-5 dans le premier set, Belinda a survécu à deux égalités et a reculé dans le prochain match pour égaliser le score à 5-5 et prolonger le set, repoussant ce point de set dans le tie-break pour le décrocher 8- 6. Le Suisse a servi pour la victoire à 5-4 dans le set numéro deux, se cassant et perdant une autre chance de sceller l’accord dans le match 12, échangeant des pauses dans ces moments ultimes avant que Bencic ne remporte le tie-break 7-4 pour passer aux quarts.

Danielle Collins a pris d’assaut la compatriote américaine Sofia Kenin 6-3, 6-1 en 70 minutes rapides, remportant la troisième victoire en trois affrontements avec l’adversaire plus jeune. Ne perdant que 12 points en huit matchs de service, Danielle a subi une pause et s’est retrouvée partout à Kenin au retour, gagnant cinq pauses sur 11 chances de rester en tête tout le temps.

Collins a pris le premier match avec une seule pause dans le huitième match, restant sur la même trajectoire dans le deuxième set avec quatre autres pauses de service à son actif pour franchir la ligne d’arrivée en un rien de temps et rester en lice pour le titre.

Dans la bataille de deux grands amis, Donna Vekic a vaincu Maria Sakkari 2-6, 7-5, 6-1 en deux heures après avoir gagné seulement quatre points de plus. La Grecque a produit un tennis impeccable dans le premier set pour l’emporter 6-2, dominant son service et gagnant des pauses dans les matchs un et trois.

Donna a rebondi dans le set numéro deux, convertissant le cinquième set point du 12e match et prenant de l’élan devant le décideur où elle a dominé pour atteindre les huit derniers. Dayana Yastremska a mené 6-3, 2-0 contre Angelique Kerber lorsque l’Allemande a dû abandonner en raison de problèmes de dos, mettant en doute sa campagne de l’Open d’Australie quelques jours avant le début du premier Major de la saison.