Belinda Bencic: “Mon objectif est les JO de Tokyo”

Joueuse de tennis suisse Belinda Bencic Il a accordé une interview à The National, où il a parlé de toutes les nouvelles qui l’entourent et de ses objectifs pour 2020, où elle est actuellement classée numéro cinq au classement WTA. Le Suisse avoue ne pas avoir joué avec Federer dans la Hopman Cup et plaide pour une sorte de Coupe ATP pour les femmes à faire ou à faire dans une catégorie mixte.

Titre obtenu l’an dernier à Dubaï: “Ce fut un tournoi très difficile où j’ai affronté des joueurs de tennis très renommés tels que Sabalenka, Halep, Svitolina et Kvitova, que j’ai battus en grande finale. Je me souviens que contre Petra, ce fut une rencontre très intense, où nous avons tous deux alterné des moments de grand niveau avec d’autres pas tellement. D’une manière ou d’une autre, j’ai toujours réussi à entrer dans le jeu et à pouvoir surprendre et devenir champion dans un tel tournoi. Je suis allé à Dubaï sans rien à perdre et quand je m’y attendais le moins, j’ai déjà J’étais pleinement impliqué dans la lutte pour le titre. “

Sa première demi-finale du Grand Chelem à l’US Open 2019: “Je n’avais jamais atteint les demi-finales d’un tournoi de ces caractéristiques auparavant et si j’avais ou non beaucoup d’options pour jouer la finale, mais Bianca était spectaculaire. Je me souviens beaucoup de ce match, où nous étions tous les deux très bons et nous avons joué à un très haut niveau de tennis. Elle était finalement supérieure à moi au plus fort de la rencontre et méritait d’aller en finale puis de se proclamer championne du tournoi de New York. “

Il pousse dans les grandes occasions: “Je suis une joueuse de tennis qui cherche la régularité dans son tennis, mais c’est très compliqué. C’est vrai que c’est dans les grands matchs quand je dégage mon meilleur tennis, mais tout cela est dû à la motivation qui me donne de me mesurer aux meilleurs joueurs dans les meilleurs scénarios. L’année dernière, j’ai appris par moi-même que dans le tennis comme dans la vie elle-même, tout est possible, et si vous parvenez à travailler très dur, tôt ou tard vous finirez par obtenir des choses importantes. “

Il lui manque de pouvoir jouer avec Federer à ses côtés: “La Hopman Cup a été un tournoi spectaculaire, plein de grands moments et où j’ai joui quand j’étais petite. Ça me manque de pouvoir jouer avec Federer à côté, mais le tournoi a déjà disparu. Je dois dire que je regardais la Coupe ATP en la télévision et c’était très divertissant et excitant. J’espère qu’à l’avenir, nous pourrons aussi regarder un concours de ce genre pour les femmes ou le rendre mixte. Ce serait très excitant et je pense qu’il attirerait plus de gens. “

Objectifs pour 2020: “Mon grand objectif pour cette 2020 n’est autre que les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Il y a quatre ans, je ne pouvais pas les jouer à Rio de Janeiro et je sais par ce que les autres joueurs disent que c’est une expérience unique. Cette année, je suis dans une de mes meilleurs moments de forme et j’espère en profiter pour jouer un bon rôle et pouvoir me battre pour les médailles. Je n’ai aucune idée du nombre de disciplines que je vais jouer, mais mon intention est de jouer à peu près tout “, a conclu le joueur suisse.

