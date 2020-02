Belinda Bencic ne pense pas à devenir non mondiale. 1. Découvrez pourquoi

En septembre 2017, Belinda Bencic a été classée en dehors du top 300, subissant une chirurgie du poignet et manquant toute l’action entre avril et septembre. Le Suisse a dû tout recommencer à partir du niveau ITF, remportant quatre titres à la fin de l’année et rentrant dans le top 100 avant 2018 qui n’avait pas été si bon au cours des six premiers mois, luttant pour trouver la forme et avec plus de blessures.

Rebondissant à nouveau, Bencic a terminé l’année dans le top 40 et a gagné un énorme coup de pouce avant 2019 lorsqu’elle a conquis le titre à Dubaï, sa première depuis 2015 et la deuxième au niveau Premier 5 après quatre victoires consécutives sur les rivaux du haut. -dix.

Après la demi-finale à l’US Open, la Suisse s’est retrouvée dans le top 10, gagnant suffisamment de points pour faire ses débuts en finale de la WTA à Shenzhen. Malgré un démarrage plus lent de sa campagne 2020, Belinda a gagné quelques positions de classement pour devenir le numéro un mondial.

4, se préparant pour la défense du titre à Dubaï et ne pensant pas au monde no. 1 place, en gardant cette pression sur son dos. La Suisse s’est concentrée uniquement sur les descentes d’entraînement et la toute prochaine rivale, ne pensant pas trop loin ou ne faisant pas de grands plans et objectifs.

Belinda affrontera Anastasia Pavlyuchenkova au premier tour de Dubaï, sans rivaux faciles en route vers un titre potentiel avec le peloton de tête. “Je me sens bien. Vous devez retrouver la forme à chaque nouvelle saison; c’est pourquoi je travaille dur”, a déclaré Bencic.

“Le tirage au sort est incroyablement difficile ici à Dubaï; tous les joueurs ont un premier tour difficile. Vous ne pouvez pas choisir votre adversaire ici parce qu’il est emballé; je pense que vous devez battre tout le monde quand vous voulez aller en profondeur ici. Je n’ai pas comprendre pourquoi les gens pensent au succès et après avoir joué avec la pression.

Pour moi, ce n’est pas le cas; c’est un privilège. J’ai gagné ici l’an dernier, donc je ne peux que jouer à nouveau très bien ici; c’est comme ça que je le vois. Je pense que c’est une question de mentalité. Non, je ne pense pas au non. 1 place parce que j’en suis très loin; je me concentre plutôt sur ce qui se passe sur le terrain.

Je vais au tribunal, essayant de faire de mon mieux à chaque entraînement auquel j’assiste, à chaque match que je joue. Le classement est très spectaculaire pour les médias pour faire pression sur les joueurs. Pour moi, c’est juste une récompense pour votre tennis sur le court, pas quelque chose sur lequel je dois me concentrer. ”