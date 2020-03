Belinda Bencic parle de son anniversaire et du coronavirus

Le coronavirus Il a visité le tennis de façon inattendue. Certains plus que d’autres. Les routines intériorisées, comme passer ces deux semaines dans le désert californien à jouer l’un des tournois les plus importants de l’année, ont été irréversiblement modifiées. Bien que, parfois, changer un peu ces routines ne fasse jamais de mal.

Belinda Bencic Il a fêté son anniversaire plongé dans l’immédiateté du circuit professionnel, qui étouffe parfois. Au milieu de la semaine et au milieu du désert, peu de fois ces dernières années la joueuse suisse aura eu la chance de se reposer pendant sa journée. Jusqu’à cette année, dans laquelle la pandémie qui a le monde en suspens lui a donné une journée de moins en charge de tennis.

Cela s’est produit mercredi dernier, une fois que les joueurs de tennis de la WTA avaient déjà été informés de la suspension en place. Alors que Belinda a commencé la journée lors d’un événement avec un sponsor, les organisateurs l’ont surprise et lui ont offert un gâteau d’anniversaire qui l’a ravie. “C’est beaucoup mieux de passer ton anniversaire pendant une pause. En fait, j’ai presque oublié que c’est mon anniversaire.” Bien sûr, les Suisses ont avoué, dans des déclarations à Blick, que sa journée parfaite serait assez simple: s’allonger sur la plage et se reposer de la tranquillité procurée par les vagues de la mer, puis sortir dîner avec des amis et la famille sans avoir à penser à la formation le lendemain. “Ce serait mon anniversaire parfait“

Bien sûr, les commentaires des Suisses concernant la suspension sont conformes à ce qui a été déclaré par les autres joueurs de tennis: tranquillité, positivité et compréhension que cette situation ne nécessite pas de demi-mesures ou d’autres mesures. “C’est clairement une chose triste, le fait qu’Indian Wells ait été annulé. Mais la santé des joueurs, des organisateurs, des sponsors et surtout des fans devrait être la priorité absolue.” De plus, Belinda elle-même a affirmé que dans ses plans, elle devait continuer à se préparer pour Miami, mais la maladie a pris sa place en premier: ainsi, le grand tournoi joué au Hard Rock Stadium et plusieurs tournois de la terre battue ont déjà été annulés alors que l’agence attend des nouvelles pour apaiser la propagation massive de cette maladie.

Que va-t-il se passer dans les prochains mois? Le report se poursuivra-t-il au-delà du 2 mai? Questions sans réponse: ce qui est clair, c’est que Bencic Vous n’aurez plus jamais un tel anniversaire.

.