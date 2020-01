Belinda Bencic rallie Jelena Ostapenko pour atteindre le troisième tour de l’Open d’Australie 2020

La n ° 7 mondiale Belinda Bencic a remporté une lutte serrée contre Jelena Ostapenko pour la vaincre en sept sets 7-5, 7-5 en une heure et 42 minutes jeudi. Avec cette victoire, elle entre dans le troisième tour de l’Open d’Australie 2020.

Dans une défaite difficile pour Ostapenko, qui jouait son premier tournoi après la mort de son père, a frappé 36 vainqueurs mais a commis 37 fautes directes en deux sets. Elle avait terminé la saison 2019 en force et joue mieux que ce qu’elle a joué en 2018.

En revanche, Bencic n’a réussi à frapper que 16 vainqueurs mais a été meilleure que son adversaire en termes d’erreurs directes, en commettant 22 d’entre elles.

Belinda Bencic s’est cassée quatre fois pour remporter le premier set

La sixième tête de série a commencé le match du pied droit en battant Ostapenko lors de son premier match de service. La star suisse était partout sur son adversaire alors qu’elle a de nouveau cassé dans le deuxième match de service d’Ostapenko et a sprinté à une avance de 3-0.

En réponse, le Letton a récupéré la pause lors du prochain match. Ostapenko a également réussi à faire une pause avec un coup droit et égaliser le set à 3-3. Cependant, Jelena a commis une double faute et quelques erreurs de revers non forcées pour offrir trois chances de pause à Belinda Bencic. Le Suisse a assuré la pause avec un coup droit gagnant.

Dans la bataille des pauses, les deux joueurs ont échangé une fois de plus une pause avec Bencic obtenant une deuxième chance de servir pour le set à 6-5. Bencic a finalement maintenu son service après avoir sauvé un point d’arrêt et assuré le premier set 7-5 avec un vainqueur en coup droit.

Les deux joueurs revenaient mieux que de servir. Le set de 49 minutes a vu 7 pauses échangées entre les deux adversaires avec Belinda en tête du combat.

Belinda Bencic prend un premier set compétitif sur Jelena Ostapenko 7-5.

Je dois la considérer comme une candidate potentielle au titre ici après sa formidable saison 2019. # AusOpen

– Ben Lewis (@ BenLewisSN590) 23 janvier 2020

Bencic a remporté 5 matchs consécutifs pour remporter le deuxième set

La série de pauses s’est poursuivie dans le deuxième set car les deux joueurs n’ont pas réussi à tenir leurs matchs de service d’ouverture respectivement. Cependant, Jelena Ostapenko a maintenu son service et a de nouveau cassé pour obtenir une avance de 3-1.

Le Letton n’a pas réussi à servir le set à 5-3 alors que Bencic a récupéré la pause. Bencic a ensuite changé de vitesse au bon moment en remportant 5 matchs consécutifs pour remporter le deuxième set 7-5 et obtenir une place au troisième tour.

Belinda Bencic remporte la bataille de 1997, battant Jelena Ostapenko 7-5 7-5 pour atteindre le troisième tour.

Ce fut un très bon match jusqu’aux 20 dernières minutes environ. Le jeu (et le service) d’Ostapenko s’est un peu effondré de 5-2 au deuxième set.

– Tumaini Carayol (@tumcarayol) 23 janvier 2020

@ BelindaBencic bat Ostapenko 7-5, 7-5 pour avancer au #AusOpen. pic.twitter.com/TmoS6HEtf0

– Tennis Channel (@TennisChannel) 23 janvier 2020

Elle affrontera la gagnante entre Sara Sorribes Tormo et Anett Kontaveit au troisième tour de l’Open d’Australie 2020.