Belinda Bencic se précipite sur la course de Kuznetsova; Konta évincé

Top-graine Belinda Bencic arrêté Svetlana Kuznetsova mercredi au deuxième tour du Trophée féminin de Saint-Pétersbourg. Le Suisse a gagné contre le Russe dans les sets 7-6 (4), 6-4 en une heure et 44 minutes. Après sa victoire, en parlant avec la presse, Bencic a déclaré: «devait définitivement être l’agresseur, jouer des coups un peu plus durs, car évidemment [Kuznetsova] essaie de casser votre rythme avec les tours et les tranches et tout.

J’étais préparé à ça. Évidemment, j’ai quand même essayé de faire quelques plans inclinés. Mais je pense que contre Svetlana, pour réussir, vous avez vraiment besoin de la propulser, de la laisser bouger, puis d’essayer de frapper votre gagnante ». Bencic jouera soit le grec classé sixième Maria Sakkari ou qualificatif français, Alize Cornet, en quart de finale.

Cornet, qui a également ouvert sa campagne lors de l’événement, a battu mercredi Jelena Ostapenko dans le premier tour 6-1, 6-2 en 68 minutes. Sakkari et Cornet joueront leur match de deuxième tour jeudi. Conjugué et compatriote de Cornet Océane Dodin a provoqué le bouleversement de la journée avec une victoire de 6-3, 6-4 sur la quatrième tête de série Johanna Konta de Grande-Bretagne en huitièmes de finale.

Dodin joue ensuite huit graines Elena Rybakina du Kazakhstan dans les huit derniers. Rybakina a battu la Française Fiona Ferro dans leur match de pré-quart de finale 6-3, 6-4. Enfin, le qualificatif russe Anastasia Potapova a gardé le drapeau du pays hôte en haut avec une victoire en deux sets contre l’Australie Ajla Tomljanovic.

Potapova a eu besoin d’une heure et 33 minutes pour remporter son match de deuxième tour 7-6 (2), 6-3. Elle attend le vainqueur entre la Néerlandaise deuxième tête de série Kiki Bertens et russe Veronika Kudermetova en quart de finale. Crédit photo: WTA Insider Twitter