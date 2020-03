Belinda Bencic trouve un moyen de s’entraîner pour Wimbledon pendant la suspension du coronavirus

L’ATP, la WTA et l’ITF ont suspendu la tournée pendant au moins six semaines en raison des préoccupations croissantes en matière de santé et de sécurité liées à la pandémie de coronavirus. Malgré l’annulation des tournois, les joueurs doivent toujours rester en forme. Ainsi, la n ° 8 mondiale Belinda Bencic a commencé ses séances d’entraînement pour Wimbledon tout en restant à la maison.

L’essence de la tournée de tennis est qu’elle ne s’arrête jamais. Le circuit de tennis s’étend sur 51 semaines de l’année. Même pendant la saison morte régulière du printemps, il y a toujours un ou l’autre tournoi en cours dans une partie du monde.

Cependant, l’épidémie de coronavirus a paralysé le monde du tennis. Néanmoins, les joueurs doivent être prêts à la reprise de la tournée. Par conséquent, les professionnels du tennis trouvent des moyens de s’entraîner chez eux.

Belinda Bencic trouve une façon unique de s’entraîner à la maison

La demi-finaliste de l’US Open 2019 essaie de le garder positif pendant son auto-quarantaine contre les coronavirus. Les joueurs de tennis tentent de trouver le moyen de s’occuper pendant cette période entachée par le Coronavirus. Bencic a trouvé une nouvelle façon d’utiliser ce temps pour s’entraîner et rester en forme même en restant à la maison.

Après s’être reposé à la maison pendant deux jours, Bencic était de retour au travail lundi matin. La star suisse a commencé sa formation en soulevant des poids en postant des histoires de ses séances d’entraînement sur Instagram. Elle a également révélé qu’elle avait recommencé à manger sainement.

Bencic s’est entraînée avec son petit ami et entraîneur de fitness Hromkovic Martin. La paire forait sur la pelouse de Bencic, suggérant «comment les athlètes essaient de s’entraîner actuellement». Jouant sur l’herbe, Bencic a également révélé se préparer pour les championnats de Wimbledon.

Bencic a grandi en jouant au tennis dans son jardin

La jeune femme de 23 ans a commencé à jouer au tennis à l’âge de deux ans et a commencé à s’entraîner avec son père Ivan Bencic, qui était également joueur de tennis de loisir. Vingt ans plus tard, Bencic a de nouveau joué au volley-ball dans son jardin pour s’entraîner à la maison.

“C’est aussi ainsi que j’ai commencé à jouer au tennis avec mon père quand j’avais 3 ans devant notre garage”, écrit-elle.

Il sera intéressant de découvrir comment les autres joueurs de tennis s’entraînent pendant l’auto-quarantaine des coronavirus.

