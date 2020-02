“Belles filles?” – Rafael Nadal tire la jambe de Jack Sock pendant l’interview

Rafael Nadal et Jack Sock ont ​​participé à un tour de questions et réponses amusant lors de l’Open de France 2017. Les deux ont eu une conversation intéressante après avoir pratiqué ensemble sur le court Philippe Chatrier de Roland Garros.

Dans le cadre d’une promotion Babolat, Nadal et Sock ont ​​retiré des questions du trophée des mousquetaires et répondu à toutes les questions avec obéissance.

Nadal s’est moqué de Sock

L’une des questions les plus uniques tirées du trophée était: “Si vous pouviez dîner avec trois personnes dans l’histoire du temps, qui serait-ce?” à laquelle Sock a réagi: “oh man”.

Le «roi de l’argile» s’est moqué de l’américain et a demandé «de belles filles?». Jack Sock a ri et a répondu «Rafa Nadal». Cependant, pourquoi Nadal a-t-il tiré la jambe de Sock pour sortir dîner avec de belles filles?

Rafa: Si vous pouviez dîner avec trois personnes dans l’histoire du temps, qui serait-ce?

Jack: oh mec…

Rafa: Belles filles?

Jack: Rafa Nadal

Jack Sock a eu de multiples relations dans son passé. Bien que l’Américain essaie de garder sa vie personnelle et sa vie amoureuse privée, il y a eu de nombreuses rumeurs au sujet des copines de Sock dans le passé.

Sock était en couple avec la joueuse de tennis britannique Katie Boulter. Cependant, sa relation avec Boulter était restée faible. Il est également sorti avec Michaela Burns et les deux ont été remarqués ensemble en 2017

De plus, il était en relation avec le champion de l’US Open, Sloane Stephens. Les deux ont également joué des doubles mixtes lors de la tournée. Le couple se serait séparé en 2016. Cependant, l’ancien n ° 8 mondial est maintenant fiancé à la danseuse et mannequin professionnelle Lauren Little.

Face à face avec Rafael Nadal et Jack Sock

Nadal et Sock se sont rencontrés 5 fois sur le circuit ATP, l’Espagnol remportant chacun de ses cinq matchs. Leur dernière rencontre a eu lieu lors de la première Coupe Laver en 2017, où Nadal a vaincu Sock 6-3, 3-6, 11-9.

Le 19 fois champion du Grand Chelem participe actuellement à l’ATP 500 open mexicain 2020. D’un autre côté, Jack Sock, qui a subi d’importants revers en raison de blessures l’année dernière, a perdu la deuxième manche de l’Open de Delray Beach la semaine dernière. .

