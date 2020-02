Bencic fait ses adieux au premier échange à Dubaï

Les surprises continuent d’arriver au WTA Premier 5 à Dubaï 2020. Après avoir connu les adieux d’Elina Svitolina dès le matin, maintenant qui est tombé a été le champion suisse et actuel, Belinda Bencic, tombé devant le Russe Anastasia Pavlyuchenkova 1-6, 6-1 et 6-1 en une heure et 30 minutes de jeu, dans un match où Bencic est passé de plus en moins au fil des minutes et a finalement succombé à un Pavlyuchenkova qui n’a pas perdu la face au match malgré une chute avec profondeur dans le premier set. Avec cette défaite, le joueur suisse va baisser certaines positions du classement, notamment cinq, passant de la 4e à la 9e position lundi prochain.

.