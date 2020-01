Bencic: “Je me suis senti totalement dépassé aujourd’hui”

Belinda Bencic Il n’a pas pu expliquer ce qui s’était passé, de sorte qu’il est tombé si brutalement au troisième Open d’Australie 2020 avant l’Estonie Anett Kontaveit. “Je me suis sentie dépassée depuis le début, elle a très bien joué, avec beaucoup de confiance et rien de ce que j’ai proposé n’a fonctionné pour moi. Je suis une joueuse qui a besoin de temps pour aller prendre la température au jeu et en seulement 30 minutes, j’avais perdu un set Je dois continuer à travailler car je suis sûr que mon moment viendra “, a expliqué la Suisse.

