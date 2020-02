Bencic: “Je ne dois pas penser au classement si tu veux récupérer mon meilleur tennis”

Belinda Bencic Il n’a pas le début de saison qu’il pouvait prévoir, mais il ne s’évanouit pas et essaie de persévérer dans sa tentative de revenir à ce niveau de jeu qu’il avait montré l’année dernière. “J’apprends des défaites, j’essaie d’analyser ce qui s’est passé, mais je ne suis pas coincé là et je peux tourner la page. Je pense qu’il sera important de ne pas penser aux points que je défends ou si je perds des positions dans le classement. Si je continue à bien travailler les résultats viendront, Je dois me concentrer sur ma performance sur la piste “, a déclaré une femme qui verra des visages avec Veronika Kudermetov au premier tour de la WTA Premier 5 Doha 2020.

