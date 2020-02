Bencic: “Je ne ressens aucune pression pour défendre le titre ici”

Belinda Bencic C’est l’une des grandes attractions de WTA Premier Dubai 2020 en commençant comme le champion actuel du tournoi et en ayant la possibilité de continuer à monter des positions dans le classement. “Pour moi, ce n’est pas un objectif d’être numéro 1 à la fin de l’année. Je veux juste rester en bonne santé pour pouvoir continuer à travailler comme avant. Je suis satisfait de mes sentiments et défendre le titre ici est un privilège, pas une pression supplémentaire”, a déclaré l’un d’eux. femme qui a fixé un objectif prioritaire cette saison, la Jeux Olympiques de Tokyo 2020. “C’est l’un de mes grands objectifs. Cela me rend très excité de représenter mon pays à une date comme celle-là et je vais bien me préparer.” Votre rival au premier tour sera Anastasia Pavlyuchenkova.

