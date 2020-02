Bencic: Je sens que je ne peux pas commencer l’année avec un titre car Roger Federer n’est pas à mes côtés

La numéro 5 mondiale Belinda Bencic dit qu’elle a de bons souvenirs de sa course au titre aux championnats de tennis WTA Dubai Duty Free l’année dernière – qui était son premier titre sur la tournée en plus de trois ans. S’adressant au National, Bencic, qui revient défendre son titre la semaine prochaine, a déclaré: “Je me souviens juste de chaque match où j’étais en panne, je ne menais pas le match à coup sûr et, d’une manière ou d’une autre, j’ai toujours réussi à inverser la tendance et à revenir.

C’était vraiment sympa, je n’avais rien à perdre, j’ai bien joué, je me sentais bien, parce que j’ai joué des matchs en trois sets. Dans l’ensemble, ce fut une semaine très émouvante pour moi ». Sa course a même impressionné son compatriote et légende suisse Roger Federer, qui a remporté le titre masculin à Dubaï une semaine plus tard.

“Je pensais que sa façon de faire était formidable. Je suis heureuse que tout se passe bien avec son père et son entraîneur de fitness en ce moment”. Cette course à Dubaï a conduit à une excellente saison pour Bencic en 2019 – elle a atteint son premier Grand Slam en demi-finale à l’US Open, battant la championne en titre Naomi Osaka sur le chemin, elle s’est également qualifiée pour les finales WTA à la fin de l’année, où elle a atteint les demi-finales.

«J’étais vraiment proche de Bianca [Andreescu] en ce que [semi-final] rencontre. Vous êtes en demi-finale, vous avez l’impression que tout peut arriver pour vous et je veux vraiment avoir la conviction que je peux jouer plusieurs fois en Grand Chelem comme ça et finalement donner ma chance à ma chance en étant toujours là . “

Avec ces résultats, et le plus grand nombre de victoires en trois sets en tournée, le plus grand nombre de victoires parmi les cinq premiers et le deuxième plus grand parmi les 10 meilleures victoires, elle a été élue joueuse de retour de l’année de la WTA pour 2019. “Je suis toujours motivée pour à chaque match mais ce n’est un secret pour personne, je joue le meilleur contre les meilleurs et sur les grandes scènes, donc j’adore ce sentiment.

L’année dernière, j’ai appris par moi-même que tout est vraiment possible. Ce travail acharné, il faut toujours du temps pour s’installer. J’ai définitivement appris que j’ai encore beaucoup de choses à améliorer mais que je peux vraiment croire en moi que si je joue bien, je suis l’un des meilleurs » .

En 2020, Bencic dit qu’elle a raté l’événement Hopman Cup où elle s’était associée à Roger Federer pour remporter la tuile en 2018 et 2019 et espère qu’il y aura également une version féminine ou une version mixte de l’ATP Cup à l’avenir.

“J’ai l’impression que je ne peux pas commencer avec un titre parce que Roger n’est pas à côté, il ne peut rien gagner pour moi, je dois le faire moi-même et ça ne va pas bien. Non, je manque beaucoup de Hopman Cup mais je dois dire que j’ai regardé la Coupe ATP également à la télévision et c’était vraiment divertissant et excitant.

Avec un peu de chance, peut-être qu’à l’avenir il peut y avoir une compétition pour les femmes ou les femmes et les hommes, ce serait vraiment excitant, même pour le public, parce que c’est juste quelque chose de différent si des doubles mixtes se produisent également ».