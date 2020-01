Bencic passe au troisième tour dans une série de pauses

Jusqu’à 12 pauses que nous avons pu voir dans le jeu auquel ils ont dû faire face Belinda Bencic et Jelena Ostapenko. Aucun des deux ne semblait prendre les devants sur le tableau de bord, car toute pause et tout avantage de celui-ci étaient alors associés à une autre pause. Lors de ces pauses, c’est la joueuse de tennis suisse qui était un peu meilleure au service et qui l’a rendue plus confiante dans les matchs importants. Il a pris le premier set avant que le bris d’égalité ne soit atteint et au deuxième tour, il a monté un adversaire 2-5 pour signer cinq matchs de suite et ainsi entrer dans le troisième tour par un double 7-5. Sorribes ou Kontaveit seront vos rivaux pour entrer dans la deuxième semaine de compétition.

