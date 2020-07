Benoit Paire dit non à l’US Open

Au tennis comme dans la vie elle-même, tout n’est pas toujours ce qu’il paraît. Et c’est ce qu’il veut démontrer Benoit Paire à chaque apparition avec les médias. Les airs qu’il montre parfois cool ou complaisants semblent avoir été laissés pour faire place à sa version plus angélique et surtout autocritique, lorsqu’il s’agit de parler de la situation actuelle du tennis. Le Français est clair qu’il ne mettra pas sa santé en danger en jouant des tournois.

-Le joueur gaulois a de nombreux doutes quant à l’opportunité de jouer ou non à l’US Open:

« Pour être honnête, vu les conditions actuelles aux États-Unis, il m’est très difficile de me rendre sur place pour jouer ces tournois. Je préfère rester en Europe et me préparer à disputer les tournois de Madrid, Rome et Roland Garros. des questions sur la situation actuelle, je dirais que des bars, des restaurants et même des parcs devraient être ouverts, mais en regardant la situation maintenant … Vous voyez que nous avons reculé et tout semble très désastreux si la situation ne change pas » , Il a déclaré dans des mots recueillis par RMC Sport.

-Vous ne voulez pas prendre de risques face à la pandémie:

« Aller aux États-Unis risquerait de vous attraper. Je suis un grand professionnel et je suis de ceux qui aimeraient toujours jouer au tennis, mais votre santé est la chose la plus importante. Si vous allez là-bas, vous risquez d’attraper la maladie et de rester mis en quarantaine à mon retour, je préfère ne pas y aller, vraiment. On dirait que si on joue à l’US Open, il faudra se sacrifier pour ne pas jouer au Mutua Madrid Open ou au Masters 1000 à Rome. «

-Sentiments sur cette ultime épreuve de force de tennis:

« C’est un système de jeu très innovant dans lequel il faut être concentré à tout moment. Je ne m’y suis pas encore habitué. Quand je reste un peu avec les bonus sous les bras, puisque je vois mon rival décoller sur le tableau de bord de quatre points de différence ou plus. C’est très nouveau et je pense que le téléspectateur est accro », a conclu le joueur français.