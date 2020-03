Benoit Paire et Stan Wawrinka prennent un verre en direct sur Instagram

Les stars du tennis Stan Wawrinka et Benoit Paire ont eu une session Instagram en direct lundi pour leurs fans et les deux ont pris un apéritif pendant la session. Les deux sont également connus pour être de bons amis pendant la tournée et restent connectés même pendant l’arrêt du tennis.

Voici un aperçu de la vidéo ci-dessous –

Benoit Paire et Stan Wawrinka se disputant les doses d’Aperol Spritz sur Instagram Live pourraient être la meilleure vidéo que j’ai vue depuis le début de la quarantaine pic.twitter.com/E7FuIW8Wq8 – Bastien Fachan (@BastienFachan) 23 mars 2020