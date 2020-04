Benoit Paire parle de la mise en ligne d’Instagram avec Stan Wawrinka

La star du tennis français Benoit Paire a déclaré que l’objectif d’aller sur Instagram en direct avec le Suisse Stan Wawrinka était de s’amuser un peu pendant la période de quarantaine. Paire, Wawrinka, 30 et 35 ans, va régulièrement sur Instagram depuis la suspension de la tournée en raison de l’épidémie de coronavirus.

Dans une atmosphère décontractée, les deux stars parlent sur un large éventail de sujets – principalement sur leur vie sur et en dehors du terrain. Parfois, Paire et Wawrinka mentionnent également certains de leurs collègues du Tour. “Ça met un peu d’humour dans cette période difficile”, a expliqué Paire à L’Equipe, comme le révèle We Love Tennis France.

“Le but de StanPairo est que les gens nous regardent, nous écoutent et apprennent à mieux se connaître (chacun d’entre nous).” Nous passons un bon moment, nous nous souvenons de bons souvenirs du circuit. Il y a aussi des joueurs qui viennent nous dire bonjour lors du live – (Felix) Auger-Aliassime, (Marco) Cecchinato, (Cristian) Garin… ”Plus tôt cette semaine, le numéro mondial

22 Paire a fait de son mieux pour mettre en place un bon spectacle lors de sa session Instagram Live avec Wawrinka. Le Français buvait une boisson Get 31 et réfléchissait à ses résultats antérieurs du Grand Chelem et parlait de ce à quoi s’attendre de lui aux Majors à l’avenir.

“Je n’ai jamais gagné et je ne gagnerai jamais un Grand Chelem. Je n’ai pas les capacités physiques et mentales”, a admis l’ancien numéro 18 mondial Paire. “Vous me dites, allez vous entraîner comme un fou, je ne le ferai pas.”