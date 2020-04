Benoit Paire pense que Roger Federer ne remportera plus jamais le Grand Chelem

Le Français Benoit Paire ne s’attend pas à ce que l’ancien numéro 1 mondial Roger Federer remporte à nouveau le titre du Grand Chelem. Federer, 38 ans, détient le record du plus grand nombre de titres du Grand Chelem capturés. Le Suisse a battu un record du 20e Grand Chelem en battant le Croate Marin Cilic en finale de l’Open d’Australie 2018.

Paire, 30 ans, a abordé divers sujets lors de son Instagram Live avec le triple champion du Grand Chelem Stan Wawrinka. Le Français aurait déclaré lors de sa session Instagram Live qu’il ne pensait pas que Federer gagnerait à nouveau un Major.

Benoît Paire: “Pour moi Federer n’est plus capable de gagner un Grand Chelem”

(Vidéo via @TennisLegende) pic.twitter.com/cRy2S5Bzm7 – We Are Tennis France (@WeAreTennisFR) 9 avril 2020

Après avoir subi une opération au genou après la fin de la saison après Wimbledon 2016, Federer a fait un retour en force au début de la saison 2017.

Le Suisse a devancé son ancien rival Rafael Nadal dans une finale de l’Open d’Australie en cinq sets pour remporter son premier titre du Grand Chelem depuis 2012. Six mois plus tard, Federer a absolument dominé à Wimbledon alors qu’il se rendait aux Championnats sans un drop set. .

Le Suisse a obtenu plus de succès au Grand Chelem six mois plus tard, quand il a défendu son titre à Melbourne Park. Depuis lors, le joueur de 38 ans a eu ses chances de remporter plus de tournois du Grand Chelem, mais cela ne s’est pas produit. Federer a eu une excellente occasion de gagner Wimbledon l’année dernière, mais à la place, cela s’est soldé par une perte douloureuse après avoir échoué à convertir l’un de ses deux balles de match contre Novak Djokovic.

Federer a atteint la demi-finale de l’Open d’Australie en janvier dernier, mais n’avait aucune chance contre Djokovic car il était gêné par une blessure à l’aine.