Benoit Paire suggère de sauter l’US Open et de se concentrer sur les tournois en Europe

La star du tennis français Benoit Paire révèle qu’il doit faire face à quelques blessures mineures et qu’il suit de près ce qui se passera avec la saison afin qu’il puisse bien se préparer une fois la saison reprise. Paire, classé n ° 22 mondial, est revenu en compétition à la mi-juin alors qu’il participe à l’Ultimate Tennis Showdown – qui se déroule chaque week-end à la Mouratoglou Academy – et le Français a jusqu’ici récolté deux victoires et cinq pertes.

« Physiquement je ne vais pas bien du tout, j’ai eu une douleur à l’épaule au début, puis un genou et je n’ai pas pu m’entraîner normalement cette semaine. Je dois faire attention, après avoir encore du temps, on ne sait pas ce qui va se passer , nous ne savons pas vraiment quand il reprendra.

(Que ce soit) l’US Open (ou) pas l’US Open, (que ce soit à) Washington (ou) pas (à) Washington. C’est difficile pour nous et surtout pour moi qui ne suis pas un grand fan de l’entraînement, ce n’est pas ce qui me fait kiffer.

Je sais que j’ai besoin de deux ou trois semaines pour me remettre en forme « , a déclaré Paire à RMC Sport.

Paire sauterait l’US Open s’il commençait aujourd’hui

Les États-Unis ont été le pays le plus durement touché par la pandémie de coronavirus et ancien n ° mondial.

18 Paire révèle qu’il ne participerait pas à l’US Open s’il commençait aujourd’hui. « Aujourd’hui, je dis non. Quand je vois les conditions actuelles sur place, ce que nous allons devoir faire pour participer, je préfère attendre tranquillement des tournois en Europe comme Madrid et Rome.

Il y a un mois, j’aurais dit « c’est mieux, les bars rouvrent, les restaurants rouvrent », mais c’est un peu un désastre. Maintenant, il y a des risques à y aller. Même si nous y allons, il y a des risques car il y a beaucoup de cas sur place « , a expliqué Paire.

« Y aller, c’est prendre le risque d’être contaminé. Même si je suis le premier, je veux jouer au tennis, voyager, parce que c’est notre quotidien. Si c’est y aller avec des risques et observer une quarantaine sur le de retour, cela semble compliqué car si on joue à l’US Open, il faut sacrifier Madrid et Rome.

Il faut trouver des vols pour s’y rendre et y entrer aussi. Même s’il y a la contrainte financière avec l’interruption de la saison et la nécessité de jouer, à un moment je préfère ne pas jouer et rester en vie et en bonne santé. »