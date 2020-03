Benoit Paire, un joueur de tennis qui apporte toujours un spectacle sur le court

On a toujours dit que dans le tennis comme dans d’autres sports, le talent n’est pas tout. En dehors de cette caractéristique importante, chaque joueur doit compter tout au long de sa carrière avec d’autres facteurs tels que les blessures, la mentalité ou même la soi-disant chance à certains moments qui peuvent faire la différence entre une grande carrière de tennis et une carrière médiocre. C’est sans doute ce qui est arrivé à Benoit Paire. Le joueur de tennis né à Avignon, qui depuis le début de sa carrière a été considéré comme l’un des espoirs français, alterne généralement des saisons de grand tennis avec d’autres moins bonnes, mais ce que personne ne peut lui reprocher, c’est qu’il apporte toujours habituellement du spectacle dans chacun de leurs matchs.

Le fait d’être l’un des joueurs les plus spectaculaires du circuit: “Beaucoup m’ont mis dans ce groupe, mais ce qui est certain, c’est que je joue au tennis pour ça. Plus précisément pour m’amuser sur le court et faire profiter tous les fans de quelques tirs très rares à voir dans la grande majorité des matchs.” “at-il dit dans des mots recueillis par le site officiel de l’ATP.

L’année 2019 a été l’une de ses meilleures saisons en tant que professionnel: “L’année dernière a été une longue saison, mais aussi une très bonne. Ce n’est jamais facile de gagner deux titres sur un circuit comme celui-ci. J’ai réussi à gagner à Marrakech et cela m’a donné beaucoup de confiance pour les tournois suivants. Puis j’ai réussi à gagner à Lyon devant de tout mon public, ce qui est l’une des choses les plus gratifiantes pour tout joueur de tennis. Honnêtement, pour moi, ce fut l’une de mes meilleures saisons depuis que je suis sur le circuit. “

2014 a été l’une de ses pires années en tant que joueur de tennis professionnel: “Au tennis, comme dans la vie elle-même, il est très important d’apprécier quand les choses vont bien pour vous. Il est très difficile de jouer au tennis à un niveau élevé pendant quatre ou cinq ans consécutivement. Quand je semblais être à un niveau élevé, je J’ai dû opérer sur mon genou gauche et j’ai perdu plusieurs mois de compétition, j’ai dû travailler dur pour retrouver mes anciennes positions, allant même jusqu’à disputer des tournois Futures afin de maintenir le rythme compétitif et une bonne poignée de points à gravir. positions. “

Gael Monfils n’a que des éloges pour son compatriote: “Paire est un magnifique joueur de tennis. Il est encore meilleur qu’il ne le pense. Je pense que l’année dernière, il a eu un grand moment en forme, remportant de nombreux matchs, battant les meilleurs joueurs de tennis et même remporté deux titres. Je pense qu’il a réussi Une belle réussite et je sais qu’il est capable de s’améliorer au fil des années. S’il se décide et travaille dur, il est même capable de se battre pour entrer dans le top dix “.

Sebastian Grosjean pense la même chose que Monfils: “Paire contribue beaucoup au tennis. Il est l’un des joueurs les plus talentueux du circuit. Il a une personnalité qui est très nécessaire au tennis. En tant que joueur, il a une forte personnalité et avec ce caractère il y en a très peu dans ce sport”, a-t-il conclu. .

.