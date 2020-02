Benoit Paire vise le titre de Pune, grande saison 2020

La star du tennis français Benoit Paire espère tout gagner cette semaine à Pune alors qu’il vise une nouvelle campagne positive après une bonne saison 2019. Paire, tête de série n ° 1, a un laissez-passer au premier tour à Pune car il rencontrera en huitièmes de finale le vainqueur du match entre Lukas Rosol et Roberto Marcora.

Le numéro 19 mondial Paire l’a fait en demi-finale à Pune lors de ses débuts au tournoi en 2018, avant de se qualifier pour le quart de finale de l’événement un an plus tard. “J’adore jouer en Inde. J’aime l’énergie de ce pays et la passion que les fans montrent aux joueurs.

J’espère que je pourrai remporter quelques victoires et prolonger mon séjour à Pune “, a déclaré Paire au Telegraph India. Paire, qui a atteint le rang de n ° 18 mondial en carrière en 2016, a remporté deux de ses trois titres ATP en dernier année. “Être de retour comme tête de série (à Pune) est très excitant.

J’ai eu l’une des meilleures années de ma carrière la saison dernière et j’espère continuer sur cette lancée jusqu’en 2020. La chose la plus importante pour moi est de profiter de mon tennis, de profiter de mon temps sur le court. Lorsque ces choses sont bonnes, je pense que les résultats suivront “, a déclaré Paire.