Lituanien Ricardas Berankis a été la cause de la première défaite du tennis espagnol dans ce Open d’Australie. Avec un marqueur encombrant (6-4 6-2 6-2), le joueur de tennis balte a enfin dominé son match contre Tenerife Roberto Carballés Baena, ce peu pouvait être fait avant qu’un joueur beaucoup plus puissant et habitué à la voie rapide, ajoutant 41 vainqueurs, pour 24 des Espagnols.

