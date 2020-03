Bernard Giudicelli: “Nous avons rencontré ATP, WTA et ITF”

Le report de Roland Garros à la fin du mois de septembre continue d’être l’un des sujets les plus discutés sur la scène tennis. A tel point que le président de la Fédération Française de Tennis, Bernard Giudicelli, a accordé un entretien par téléphone pour dissiper tous les doutes sur la décision prise. De plus, il a avoué n’avoir pas informé Roger Federer de la décision prise mais il a informé son agent Tony Godsick.

Ce fut une décision compliquée en raison des derniers événements dans le monde: “Cette décision que nous avons prise a été très compliquée et en même temps courageuse, car cette situation ne s’est jamais produite auparavant. Ces derniers jours, nous avons regardé à la télévision comment le nombre de cas de coronavirus augmentait et tout indiquait que Roland Garros ne contesterait pas. Nous étions clairs que nous ne pourrions pas quitter le monde du tennis sans notre tournoi “, a-t-il avoué dans des mots recueillis par So Tennis.

Ils se sont réunis pour décider quelles semaines ils choisiraient: “Nous recherchions la quinzaine qui pénalise le moins les tournois de tournois. Avant de prendre la décision, nous avons rencontré l’ATP, la WTA et l’ITF. Nous avions plusieurs propositions et avons finalement décidé de choisir de jouer le tournoi entre le 20 et le 4 septembre. Octobre. Il y a peut-être des critiques de la décision que nous avons prise, mais je ne doute pas que le moment venu, beaucoup seront heureux de voir comment Roland Garros est contesté et de voir les meilleurs joueurs de tennis du monde se battre pour le titre. “

Avez-vous eu des réunions avec l’USTA?: “Nous avons informé tous les tournois du Grand Chelem de notre décision. Nous n’avions pas de relation directe avec l’USTA, mais c’est Christophe Fagniez qui appartient à cette organisation qui en a été informé. Dans les prochains jours nous continuerons à avoir des conversations avec différents tournois et organisations.” Nous agissons de manière responsable et nous devons tous travailler ensemble dans la lutte pour garantir la santé et la sécurité de tous. “

La Coupe Laver a été l’une des plus touchées par cette décision: “Nous n’avons pas parlé directement avec Roger Federer mais nous avons informé son agent Tony Godsick de notre décision. Contrairement à ATP, WTA ou ITF, avec Godsick nous n’avons rien consulté, nous lui avons simplement communiqué par téléphone les informations de l’accord que nous avions officialisé. Je pense qu’il parlera dans les prochaines semaines de la décision que nous avons prise “, a-t-il conclu.

