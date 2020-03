Des nouvelles de grand poids dans le monde du tennis. Jusqu’à présent, seule une quarantaine de Shvedova avait transpiré en raison d’avoir été en contact avec des personnes testées positives pour le coronavirus, mais maintenant le premier cas d’un joueur qui aurait pu coronavirus. Bien qu’il n’ait pas été soumis au test définitif pour le déterminer, Bernard Tomic, Un Australien de 27 ans reste isolé pour avoir présenté tous les symptômes de la maladie et dans une conversation révélée par Herald Sun, il décrit ses sentiments et où il pense qu’il aurait pu contracter le virus. Il est à noter que l’actuel numéro 200 du classement ATP avait contesté il y a deux semaines la ATP Challenger Monterrey 2020, et de là, il a pris un vol pour Miami afin de jouer la phase précédente du Masters 1000 qui a été suspendu peu de temps après.

“Je suis arrivé à Miami jeudi et j’ai commencé à me sentir malade mardi de la semaine dernière. J’ai eu des difficultés à respirer et mon système immunitaire s’est affaibli. Dès que j’ai ressenti les symptômes, je l’ai communiqué à tout le monde autour de moi pour m’isoler. J’avais prévu de revenir à à la maison en voyant qu’il était normal pour le Open de Miami, mais dans ces conditions, c’était impossible. Je n’ai pas encore testé le COVID-19, mais la vérité est que j’ai tous les symptômes », explique le joueur australien qui a 17 ans dans le monde et qui parcourt les pistes sans objectifs majeurs et réaffirme sa relation complexe avec Tennis Bernard semble avoir agi de manière rationnelle, mais le fait que le virus puisse être transmis de manière asymptomatique met en danger de nombreuses personnes autour de lui.

Il ne devrait pas être surprenant que le test définitif n’ait pas été fait pour certifier si vous avez un coronavirus car aux États-Unis il y a un sérieux problème avec la disponibilité pour le faire. En tout cas, l’Australien croit savoir où il aurait pu contracter le virus. “La chose la plus normale est que je l’attraperais sur le vol de Monterrey à Miami. J’espère que je n’ai pas propagé la maladie à plus de gens”, a expliqué celui qui pourrait être le premier joueur de tennis atteint de coronavirus. Bernard Tomic il a une longue quarantaine devant lui.

